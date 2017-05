Jungelsu 15. etapa, Dumoulin vztraja v rožnatem na Giru

Jan Polanc. (Foto: 24ur.com)

V sprintu manjše skupine favoritov za najvišja mesta v skupnem seštevku je Bob Jungels ciljno črto prečkal pred Kolumbijcem Nairom Quintano (Movistar) in Francozom Thibautom Pinotom (FDJ). Sledili so Britanec Adam Yates, Italijan Domenico Pozzovivo, Avstrijec Patrick Konrad, Italijan Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Rus Ilnur Zakarin in Nizozemec Bauke Mollema. "Ni težko ugotoviti, da sem super vesel ob tej zmagi. Vedel sem, da imam dobre noge, saj sem se dobro počutil na vzponih. Poskusil sem srečo na zaključnem vzponu, toda bil je daljši, kot sem pričakoval. Na spustu sem bil v odličnem položaju, za Domenicom Pozzovivom pripravljen na sprint. To je moja prva sprinterska zmaga. Da sem to naredil na Giru in pred temu fanti, je sploh čudovito," je v cilju dejal Jungels. Skupaj z najboljšimi se je skozi cilj pripeljal tudi najboljši Slovenec letošnje dirke po Italiji Jan Polanc iz ekipe UAE Emirates, ki je v času zmagovalca osvojil 11. mesto. V skupnem seštevku je s 16. mesta napredoval na 14. Za njim je zdaj kapetan njegove ekipe Portugalec Rui Costa, ki je danes zaostal skoraj devet minut, en položaj pa je pridobil po padcu Estonca Tanela Kangerta, ki je zaradi zlomljenega komolca že končal Giro.

Polanc je v točkovanju za modro majico najboljšega hribolazca še vedno tretji, pet točk za prvim Dumoulinom in tri za drugim Špancem Omarjem Frailejem. V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je četrti, z lepo prednostjo pred prvim zasledovalcem, za tretjim Italijanom Davidejem Formolom zaostaja minuto in dve sekundi. V skupnem seštevku je še naprej v vodstvu Dumoulin. Quintana je z drugim mestom danes pridobil šest sekund zaradi bonifikacijskih sekund v cilju, njegov zaostanek zdaj znaša 2:41 minute. Pinot na tretjem mestu zaostaja 3:21 minute. Ostali Slovenci so bili bolj v ozadju. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil 99. z zaostankom 16:48 minute, 19:05 minute je zaostal Matej Mohorič (UAE Emirates) na 162. mestu, 19:42 minute Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) na 169. mestu, Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) je bil 175. in Luka Mezgec (Orica-Scott) 178., oba sta zaostala 22:02 minute. Skupno je Pibernik 102., Tratnik 118., Mohorič 130., Koren 143. in Mezgec 153. V ponedeljek kolesarje na 100. Giru čaka še zadnji dan počitka, zatem pa izredno zahteven preostanek tedna. Italijanska pentlja se bo končala v nedeljo z vožnjo na čas v Milanu.

Izidi, 15. etapa:

1. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 4:16:51

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar)

3. Thibaut Pinot (Fra/FDJ)

4. Adam Yates (VBr/Orica-Scott)

5. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R)

6. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe)

7. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida)

8. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb)

. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin)

10. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo)

...

11. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

99. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 16:49

162. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 19:05

169. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 19:42

175. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 22:02

178. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 22:02

- skupno:

1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 63:48:08

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 2:41

3. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 3:21

4. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 3:40

5. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin) 4:24

6. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 4:32

7. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale) 4:59

8. Bob Jungels (Lux/Quick-Step Floors) 5:18

9. Andrey Amador (Kos/Movistar) 6:01

10. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNl-Jumbo) 7:03

...

14. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 9:11

102. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 1:54:59

118. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 2:04:01

130. Matej Mohorič (Slo/UAE Team Emirates) 2:12:32

143. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 2:19:33

153. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 2:26:04