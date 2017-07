Nove kazni na Touru dvignile val negodovanja in razburjenja

Devet dni po izključitvi Slovaka Petra Sagana, ki se je zapletel v incident z Britancem Markom Cavendishem, je sodniška komisija izrekla novi kazni. V 12. etapi so v zaključnih kilometrih okrepčila dobili Robert Uran, George Bennett in zmagovalec etape Romain Bardet, toda 20-sekundna pribitka v skupnem seštevku sta prejela le Kolumbijec in Novozelandec, čeprav je na videoposnetkih jasno videti, da je tudi Francoz kršil pravila, poročata kolesarska portala cyclingnews in velonews. Pravila Mednarodne kolesarske zveze namreč velevajo, da je jemanje okrepčil prepovedano na vzponih, spustih ter v prvih 50 in zadnjih 20 kilometrih.

Rigoberto Uran (Foto: AP)

Po mnenju sodnikov, na čelu katerih je predsednik komisije Philippe Marien, sta pravilo kršila le Uran in Bennett. Oba sta dobila 20-sekundni pribitek, kar je močno razjezilo direktorja ekipe Cannondale Jonathana Vaughtersa, katere član je Uran. Športni direktor moštva Cannondale Charly Wegelius je poklical Mariena in protestiral proti kazni ter mu povedal, da je Uran dobil okrepčilo od nekoga, ki dela v marketingu podružnice Cannondala in s kolesarsko ekipo nima nobene povezave. "Ta možakar je to počel po svoji volji. Na žalost. Menili smo, da smo zato dobili kazen in je Bardet ni dobil. Toda Marien je odvrnil, da mu je vseeno, če kolesarji dobijo okrepčilo od otroka ali koga drugega, kazen je enaka za vse," je o prvem protestu dejal Vaughters.

Cannondale je zatem opravil še en klic, ko je poslal počasen posnetek, kako Bardet prejme okrepčilo v zadnjih kilometrih. "V drugo je Marien odgovoril, da ne more oceniti, če je Bardet res pil iz tega bidona. George Bennett je vzel okrepčilo od istih ljudi kot Bardet. Nato nam je komisija rekla, da je vseeno, saj nista dobila nič od osebja ekip. Povsem so obrnili ploščo," je povedal Vaughters, ki je še dodal, da bi morali kazen dobiti vsi trije ali pa nihče.

Tudi diskvalifikacija Sagana je povzročila burne odzive, saj je sodniška komisija šele v tretje sprejela končno odločitev. Najprej ga je zaradi stika s Cavendishem kaznovala z uvrstitvijo na zadnje mesto, zatem mu je odvzela točke v boju za zeleno majico ter mu dala še časovni pribitek, nato pa ga je izključila iz dirke. Mnogi so bili mnenja, da bi moral kazen dobiti tudi Cavendish, pa tudi Francoz Arnaud Demare, sicer zmagovalec etape, ki je spreminjal smer in skoraj zadel rojaka Nacerja Bouhannija.