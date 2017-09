Kazenski pribitek Petra Kauzerja na SP stal zlata, Hrastničan v finalu osvojil bron

Dva od štirih slovenskih reprezentantov sta si zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. To je uspelo Petru Kauzerju in Martinu Srabotniku, Kauzer je na umetni progi v Pauu postavil najhitrejši čas polfinala in se brez težav prebil med najboljšo deseterico, Srabotnik je bil osmi.

Kauzer je v polfinalu s progo opravil brezhibno, preveslal brez dotikov in imel na koncu daleč najhitrejši čas, saj je drugouvrščeni Francoz Brois Neveu za njim zaostal skoraj štiri sekunde. Poleg tega se je Kauzer kot edini spustil pod mejo 90 sekund. Pogumno je odveslal tudi debitant na članskih svetovnih prvenstvih Srabotnik in prav tako končal brez dotika ter se veselil uvrstitve v finale, za Kauzerjem je zaostal 5,80 sekunde.

V finalu je bil Kauzer najhitrejši in je že slavil zmago, nato pa so mu sodniki dosodili dve sekundi pribitka in Hrastničan je zasedel tretje mesto. Kauzer je sicer takoj odmahnil z roko, da ni bilo napake. Nekaj časa je še trajalo, preden so organizatorji objavili uradne izide. Slovenske pritožbe ni bilo, Kauzer je na koncu zasedel tretje mesto. Zmagal je Čeh Ondrej Tunka, drugi je bil njegov rojak Vit Prindis, najboljši slovenski kajakaš je zaostal 29 stotink sekunde. Kauzer je v bogati karieri sicer že dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka, prvič leta 2009 in nato še dve leti kasneje (2011). Srabotnik je zasedel deveto mesto, saj je ena vrata zgrešil in naredil še dva dotika, s pribitkom 54 sekund pa ni imel možnosti za preboj med najboljše.

Brez popoldanskega finala sta ostala dva slovenska predstavnika. Žan Jakše je med kajakaši zasedel 21. mesto (+7,46), Nina Bizjak pa med kanuistkami 29. mesto, za najhitrejšo Avstralko Jessico Fox je zaostala 86 sekund, saj je ena od vrat izpustila, poleg tega pa udarila tudi šest količkov.