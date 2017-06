Kadičeva do izida kariere, Garnbretova, kljub nekoliko slabšem rezultatu, ostaja druga

(Foto: Domen Švab)

Četrti Slovenec na tekmi Domen Škofic je svoj nastop končal v kvalifikacijah na 29. mestu. Janja Garnbret, ki se prvič v tej sezoni ni uvrstila v finale, in Krudra so malenkosti ločile od napredovanja v zadnji krog tekmovanja. Še tretjo zmago v tej sezoni je vpisala Britanka Shauna Coxsey, drugo in tretje mesto sta zasedli Japonki Akiyo Noguči in Miho Nonaka, pred na tekmi najboljšo Slovenko se je uvrstila še Američanka Alex Puccio, šesterico finalistk pa je sklenila Švicarka Petra Klingler. Pri moških je slavil Južnokorejec Jongwon Chon, japonska plezalca Meichi Narasaki in Jošijuki Ogata sta zasedla drugo in tretje mesto, Rus Aleksej Rubcov je bil četrti, tudi peto in šesto mesto sta zasedla Japonca Kokoro Fudži in Keita Watabe.

Po petih tekmah v seštevku svetovnega pokala v balvanih vodi Britanka Coxseyjeva (435 točk), visoko, na drugem mestu, je še naprej Garnbretova (370 točk), ki je dvakrat zmagala in ima eno zmago manj od vodilne Britanke. Osemnajstletna Korošica za Coxseyjevo zaostaja 65 točk. Na osem mestu skupno je Kadičeva (154 točk), ki se je v Vailu prvič v tej sezoni svetovnega pokala prebila v finale najboljše šesterice. Vodilni balvanski plezalec v moški konkurenci je Japonec Watabe (332 točk), drugi je Chon (326 točk), tretji Rubcov (307 točk). Najboljši Slovenec Kruder (163 točk), ki je bil v tej sezoni enkrat na stopničkah s tretjim mestom, je sedmi.

Do konca letošnje balvanske sezone sta še dve tekmi - indijski Navi Mumbai 24. in 25. junija ter finale v Münchnu 18. in 19. avgusta, ki bo štel tudi za evropsko prvenstvo v disciplini. V Indiji bodo nastopili Kadičeva, Julija in Jernej Kruder, Gregor Vezonik ter Anže Peharc. Večji del slovenske reprezentance v športnem plezanju na čelu z Janjo Garnbret se bo po Vailu že odpravil v Italijo, kjer se bo konec meseca v kraju v Dolomitih Campitello di Fassa začel prvi vrhunec - evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju.