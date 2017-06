Kadičeva v Indiji peta, Kruder deveti, Garnbretova po novem skupno tretja

Garnbretova je indijsko preizkušnjo izpustila zaradi priprav na evropsko prvenstvo v težavnosti v italijanskem Campitellu di Fassa. (Foto: Damjan Žibert)

Julija Kruder je bila 12., Anže Peharc je tekmo končal na 15. mestu, Gregor Vezonik pa na 19. V ženski konkurenci je zmagala Britanka Shauna Coxsey pred Japonkama Miho Nonaka in Akijo Noguči na drugem in tretjem mestu. Med moškimi je slavil južnokorejski plezalec Jongwon Chon, drugi je bil Japonec Rei Sugimoto, tretje mesto je osvojil Rus Aleksej Rubcov. Coxseyjeva je s še četrto letošnjo zmago na šestih tekmah predčasno pred balvanskim finalom sezone avgusta v Münchnu ubranila lansko skupno zmago ter drugo sezono zaporedoma končala na vrhu skupnega seštevka v svetovnem pokalu v balvanih. Britanka (535 točk) ima neulovljivo prednost več kot sto točk pred prvo zasledovalko. Najboljša Slovenka Janja Garnbret, ki je indijsko preizkušnjo izpustila zaradi priprav na evropsko prvenstvo v težavnosti v italijanskem Campitellu di Fassa, je izgubila eno mesto in je trenutno tretja skupno (370). Za le sedem točk jo je prehitela Japonka Miho Nonaka. Kadičeva je šesta skupno (205), Kruder pa zaseda sedmo mesto skupno (200).

Pri moških v balvanskem seštevku vodi Korejec Chon (426), pred Rubcovom in Vatabejem, ki sta na drugem mestu skupno zbrala vsak po 372 točk. Campitello di Fassa bo 30. junija in 1. julija prizorišče evropskega prvenstva v težavnostnem in hitrostnem plezanju. Na prvenstvo stare celine se bo prihodnji teden odpravila enajstčlanska slovenska zasedba. V odpravi bosta aktualni evropski prvakinja in podprvakinja Mina Markovič in Garnbretova. V Italijo se bodo odpravili še Domen Škofic, Martin Bergant, Milan Preskar, Jernej Kruder, Tjaša Kalan, Urška Repušič, Vita Lukan, Mia Krampl in Veronika Meke.