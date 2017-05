Kapetan Urnaut našel novo sredino: 'Modena je ena najboljših ekip v Evropi'

Tine Urnaut je s slovensko reprezentanco na zadnjem evropskem prvenstvu osvojil srebrno medaljo. (Foto: Damjan Žibert)

Za 29-letnega kapetana slovenske izbrane vrste Tineta Urnauta bo Modena peti klub v italijanski superligi, sicer pa deveti v tujini, v Sloveniji pa je ob domačem ravenskem Fužinarju igral še za ACH Volley. "Vesel sem, da smo se z vodstvom Modene tako hitro dogovorili za sodelovanje. Modena je ena najboljših ekip v Evropi, ki je v svoji zgodovini osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Komaj čakam na tekme v dvorani PalaPanini, kjer je vedno odlično vzdušje. Zadovoljen sem, da bom lahko igral z vrhunskimi igralci kot sta Bruno Rezende in Earvin Ngapeth ter da me bo vodil Radostin Stojčev, ki me je pripeljal že v Trentino Volley. Ponosen sem, da bom del te ekipe," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran Modene dejal Urnaut.

Ekipo Azimut Modene bo v novi sezoni vodil bolgarski trener Radostin Stojčev, po dveh letih pa se je vanjo vrnil brazilski reprezentančni organizator igre Bruno Rezende. Zanimivo je, da je Urnaut svoj prvi večji mednarodni uspeh osvojil v dvorani PalaPanini, ko je leta 2007 v dresu ACH Volleyja v finalu takratnega pokala Top teams, zdajšnjega pokala Cev, ugnal prav Modeno. Kapetan slovenske izbrane vrste bo imel v Modeni številko 17, ki jo je nosil tudi ob začetku svoje kariere. Urnaut je bil na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji, na katerem so slovenski odbojkarji osvojili srebrno kolajno, izbran za najboljšega sprejemalca, tako kot tudi lani na zaključnem turnirju lige prvakov v Krakovu.