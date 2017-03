Kapetanka ostaja v taboru krimovk

Miša Marinček je svojo športno pot začela v Žalcu, kjer je že pri 13 letih zaigrala tudi v članski ekipi. Dobre predstave so jo tri leta za tem vodile do nastopa v slovenski ženski izbrani vrsti, s katero je ob polnoletnosti nastopila na svetovnem prvenstvu. Iz Štajerske se je leta 2004 preselila v vrste krimovk in tam ostala dve sezoni. Za tem je branila barve Ptuja, Olimpije in znova matičnega Žalca. Pred povratkom v Ljubljano je bila še del ekipe Witaseka Koroške. Pred Marinčkovo so sodelovanje s klubom že podaljšali trener Uroš Bregar ter dve prav tako pomembni članici ekipe v tej sezoni, Elizabeth Omoregie in Alja Koren.





Krimovke naj bi imele v naslednji sezoni najmanj enako kakovostno zasedbo kot letos. (Foto: Damjan Žibert)

V prihodnje bosta krimove barve branili tudi obetavni tujki, ki sta sodelovanje potrdili pred kratkim. Iz madžarskega Debrecena prihaja Črnogorka Jelena Despotović, iz slovaških Michalovcev pa Ukrajinka Olga Perederij (obe rojeni leta 1994). "Izredno sem vesela in zadovoljna, da smo s klubom našli skupen jezik in podaljšali sodelovanje še za eno sezono. Po presenečenju v tej sezoni Lige prvakinj ima Krim Mercator visoke cilje tudi v prihodnje. To meni kot športnici veliko pomeni, zato je bil to eden pomembnejših jezičkov na tehtnici, zaradi katerih sem se odločila, da ostanem v Ljubljani," je po podaljšanju sodelovanja povedala kapetanka Krima Mercatorja Miša Marinček.