Karabatić tudi letos najboljši rokometaš na svetu, bronasti podvig s Slovenijo Vujovića uvrstil na 3. mesto

Francoz Nikola Karabatić je najboljši rokometaš na svetu v letu 2016 po izboru Mednarodne rokometne zveze (IHF). Francoski zvezdnik je prvi rokometaš, ki je tretjič osvojil to prestižno lovoriko, po dvakrat so bili najboljši Hrvat Ivano Balić, Danec Mikkel Hansen in Rus Talant Dušebajev. Med rokometašicami je zmagala Rumunka Cristina Neagu.