Kauzer na 6. mestu tudi tokrat brez zmage v Tacnu, Božič in Taljat za konec skupne poti sedma

Peter Kauzer je v finalu za zmagovalcem, Poljakom Mateuszem Polaczykom, zaostal 1,63 sekunde. Drugi je bil Poljakov rojak Dariusz Popiela, ki je imel 0,57 sekunde zaostanka, tretji pa branilec naslova, Čeh Jiri Prskavec. Ta je za Polaczykom zaostal 0,97 sekunde. Že v polfinalu je s 25. časom izpadel Martin Srabotnik, Žan Jakše pa je obtičal že v kvalifikacijah. Sledita še finala kanuistk, kjer ni bilo slovenske predstavnice, saj sta Alja Kozorog in Nina Bizjak v polfinalu zasedli 12. oziroma 18. mesto.

Peter Kauzer. (Foto: AP)

Kanuista Luka Božič in Sašo Taljat sta na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu na svoji zadnji skupni tekmi osvojila sedmo mesto med dvojci. Primorca, lani evropska podprvaka v Liptovskem Mikulašu, sta v finalu z enim dotikom zaostala 3,14 sekunde za zmagovalcema, Francozoma Pierrom Piccojem in Hugom Bisojem. Srebro sta osvojila Poljaka Andrzej in Filip Brzezinski, ki sta zaostala 0,87 sekunde, bron pa Čeha Jonas Kaspar in Marek Šindler, ki sta imela 0,98 sekunde zaostanka. Kolajne so podelili tudi kanuistkam, zlato si je priveslala Britanka Kimberley Woods, ki je za 2,59 sekunde ugnala Čehinjo Terezo Fišerovo in za 5,88 sekunde Avstrijko Nadine Weratschnig. Kozorogova je bila 12., Bizjakova 18., Lea Novak pa je izpadla v kvalifikacijah.

Izidi:

- K1:

1. Mateusz Polaczyk (Pol) 83,06 sekunde (0)

2. Dariusz Popiela (Pol) + 0,57 (0)

3. Jiri Prskavec (Češ) 0,97 (0)

...

6. Peter Kauzer (Slo) 1,63 (0)

25. Martin Srabotnik (Slo)

Žan Jakše (Slo) je izpadel v kvalifikacijah.

- C2:

1. Pierre Picco/Hugo Biso (Fra) 98,22 (0)

2. Andrzej/Filip Brzezinski (Pol) + 0,87 (0)

3. Jonas Kaspar/Marek Šindler (Češ) 0,98 (0)

...

7. Sašo Taljat/Luka Božič (Slo) 3,14 (2)

- C1 ženske:

1. Kimberley Woods (VBr) 110,31 (2)

2. Tereza Fišerova (Češ) + 2,59 (0)

3. Nadine Weratschnig (Avt) 5,88 (4)

...

12. Alja Kozorog (Slo)

18. Nina Bizjak (Slo)

Lea Novak je izpadla v kvalifikacijah.