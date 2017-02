Kavtičnik držal obljubo in obril brado, nato uspešno prestal operacijo kolena: Hvala vsem za podporo!

Vid Kavtičnik je v našo kamero obljubil, da v reprezentanci še ni rekel zadnje besede. (Foto: POP TV)

"Križna vez v desnem kolenu je strgana. Vam pa zagotavljam, da bomo skupaj z zdravniki naredili vse potrebno, da se na igrišče vrnem čim prej. Hvala za vašo podporo. To cenim bolj, kot bi si mislili," je pred operativnim posegom v Montpellierju povedal kapetan slovenske rokometne reprezentance Vid Kavtičnik, ki se tudi v bodoče vidi med izbranci selektorja Veselina Vujovića. "Še naprej se bomo trudili, da bomo Slovenijo dostojno zastopali na prihodnjih tekmovanjih. Prvo bo na vrsti na Hrvaškem in upam, da se bomo tudi po njem veselili."



Kavtičnika, ki si profesionalni kruh "reže" prav pri omenjenemu francoskem prvoligašu Montpellierju, vsekakor čaka dolgo okrevanje in vsaj letošnja sezona je za izkušenega 32-letnega rokometaša s tem bržkone končana.

Kapetan reprezentance je sicer pred začetkom svetovnega prvenstva v Franciji obljubil, da če Slovenija osvoji medaljo, si bo obril brado, s katero je 'strašil' po rokometnih igriščih. Vid je sedaj držal obljubo in brado obril, najprej je sicer pustil še brke, a je tudi te po najnovejših fotografijah odstranil. Kmalu za tem pa je tudi sporočil, da je v francoskem mestu, kjer igra klubski rokomet, že prestal operacijo kolena, katerega je žrtvoval, da je Slovenija osvojilo bronasto medaljo.

"Operacija je bila uspešna. Hvala vsem za pozitivne misli. Sedaj se začne okrevanje. Storimo to," je pred svojega Twitter računa svojim sledilcem in navijačem sporočil edini slovenski rokometaš, ki se lahko pohvali, da je bil član reprezentance na obeh turnirjih, ko je Slovenija osvojila medalji. Bil je član srebrne zasedbe iz evropskega prvenstva v Sloveniji in že omenjene bronaste zasedbe iz Francije.