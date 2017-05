Kdo je človek v prostoru Novaka Đokovića? Španski duhovni učitelj, ki je kot edini preživel Srbovo čistko

Pepe Imaz je ostal del Novakove ekipe, čeprav uradno ni del njegovega trenerskega štaba. (Foto: AP)

"Šok terapija," je razpustitev trenerske ekipe, na čelu z dolgoletnim trenerjem Marijanom Vajdo, pokomentiral Novak Đoković. Poleg Vajde sta odšla trener za telesno pripravljenost Gebhard Phil Gritsch in fizioterapevt Miljan Amanović. A nekdo je vendarle preživel čistko v taboru Srba, in sicer Novak še naprej sodeluje z duhovnim učiteljem Pepejem Imazom. Kdo je to? Nekdanji teniški igralec, zdaj pa teniški trener, ki se je posvetil meditaciji, in depresije ozdravil Novakovega brata Marka Đokovića. Prvič je v igralčevem prostoru Novaka Đokovića Imaz sedel oktobra na pariškem mastersu. Đoković je sicer tedaj zanikal, da gre za guruja. "Ne vem, kje ste slišali, da je guru. V tenisu je že celo življenje. Ne bom šel v detajle, saj nima smisla. Vem, da bi nekateri mediji radi tu našli zgodbo in ga oklicali za guruja," je v začetku novembra pojasnjeval Nole. Že v pretekli sezoni je bilo očitno, da ima Imaz ogromen vpliv na Đokovića, saj je po Wimbledonu, namesto, da bi odšel spodbujati srbsko reprezentanco v boju z Veliko Britanijo v Beograd, je raje izbral obisk Imazove baze v Marbelli. Z Imazom je sicer sodelovala tudi nekdanja teniška igralka Daniela Hantuchova.

Jose 'Pepe' Imaz Ruiz deluje po principu Ljubezen in Mir (Amor Y Paz), ima tudi svojo teniško šolo v španski Marbelli, ki deluje po drugačnem principu, in sicer je geslo šole: skozi ljubezen vsakdo lahko doseže srečo. "Absolutno prioriteto dajemo človeku in ne igralcu," je še eno od vodil njegove teniške šole. Prav zaradi Imaza naj bi preteklo leto ekipo zapustil legendarni Nemec Boris Becker, ker je menil, da se preveč posveča drugim stvarem in ne tenisu. Po nekaterih ugibanjih naj bi bil Imaz razlog tudi za razpustitev celotne trenerske ekipe Novaka Đokovića.

Britanski Dailymail piše, da se je Novak Đoković, ki je s pomočjo meditacije in joge prišel do prvih velikih uspehov, zbližal z Imazom preko brata Marka, ko ga je ta zdravil depresije, potem ko se je zaključila njegova igralska kariera pred dobrima dvema letoma. "Počutil sem se svobodnega, pred seboj sem imel človeka, ki me gledal zgolj z ljubeznijo, brez obsojanja," je ob obisku Novaka Đokovića avgusta lani v Marbelli dejal njegov brat Marko in dodal: "Po štirih letih lahko končno povem očetu, mami, bratom in prijateljem, da jih imam rad."

Novak Đoković je sicer pred časom napovedal, da si bo poiskal novega trenerja, zaenkrat pa bo na turneji potoval sam, v podpori žene Jelene in sina Stefana, saj meni, da je dovolj izkušen, da lahko preživi dnevne rutine, ki jih zahteva teniška karavana. Đoković je sicer dobitnik 12 grand slam turnirjev, prav potem, ko je osvojil Roland Garros in dopolnil karierni grand slam ter kot edini moški predstavnik v moderni zgodovini tenisa zmagal na štirih grand slamih zapored, pa je njegova forma začela močno padati. Zaenkrat povratka iz krize Srb še ni našel. Nazadnje ga je po več kot treh letih v Madridu premagal Rafael Nadal. V ponedeljek popoldne je Đoković zanetil govorice, da se v njegov trenerski tabor seli hrvaška legenda Goran Ivanišević, ki se mu je pridružil na treningu v Rimu, kar je Nole objavil na Twitter profilu.