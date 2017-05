Kenijski tekač postavil najhitrejši maratonski čas v zgodovini, a za zastavljenim ciljem vseeno zaostal za 25 sekund

Je možno maraton preteči v času pod dvema urama? Očitno (še) ne, saj trem tekačem, ki so sodelovali v projektu Breaking2, ki je plod večletnega sodelovanja različnih strokovnjakov, vse skupaj pa poteka pod okriljem Nike, ta podvig danes ni uspel. Je pa 32-letni olimpijski prvak Eluid Kipchoge iz Kenije vseeno dosegel neverjeten dosežek: 42 kilometrov je pretekel v 2 urah in 25 sekundah in tako presegel trenutni svetovni rekord, ki je 2 uri 2 minuti in 57 sekund, kar je čas, v katerem je maraton v Berlinu leta 2014 pretekel kenijski tekač Dennis Kimetto.

Na dirkališču v Monzi so se s časom spopadli trije odlični maratonci 32-letni olimpijski prvak Eluid Kipchoge iz Kenije, 26-letni dvakratni zmagovalec maratona v Bostonu Lelis Desisa iz Etiopije ter 34-letni svetovni rekorder na 21 kilometrov Zersenay Tadese iz Eritreje. Zanje so izdelali posebna oblačila, obutev, do najmanjše podrobnosti načrtovali hidracijo, teren in seveda vremenske pogoje. Vse skupaj je bolj spominjalo na laboratorijski eksperiment kot pa na tekaško preizkušnjo.

Rezultat se kljub postavljenemu času ne bo štel za svetovni rekord, saj so za to potrebni posebni pogoji. Mnogi so bili pred podvigom skeptični, da jim bo uspelo, saj verjamejo, da bo moralo miniti še kar nekaj časa, da bo človek pripravljen na takšno obremenitev. Tako menita tako nekdanji slovenski maratonec Roman Kejžar kot tudi mladi tekaški up Rok Puhar.

Razprave, ali je sploh mogoče maraton preteči pod dvema urama, se bodo bržkone nadaljevale, prav tako poskusi tekačev, da bi dosegli nemogoče in se v zgodovino teka zapisali z zlatimi črkami.