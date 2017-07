VIDEO: Kerberjeva bo po porazu v Wimbledonu morala predati številko 1

Prva teniška igralka sveta Nemka Angelique Kerber se je poslovila v osmini finala teniškega turnirja v Wimbledonu. Po dveh urah in 20 minutah jo je s 6:4, 4:6 in 6:4 premagala Španka Garbine Muguruza. Po tretjem zaporednem neuspehu na turnirjih za grand slam, v Parizu je Nemka celo izpadla že v prvem krogu, bo morala predati naziv najboljše igralke sveta Romunki Simoni Halep ali Čehinji Karolini Pliškovi. Lani je namreč igrala v finalu, tako da bo na kakovostni računalniški lestvici izgubila precej točk.

V osmini finala je izpadla tudi četrta nosilka Ukrajinka Jelina Svitolina, s 6:3 in 7:6 jo je ugnala Latvijka Jelena Ostapenko, zmagovalka turnirja za grand slam v Parizu (OP Francije). Uspešnejši sta bili sedma nosilka ter "rabelj" Slovenke Polone Hercog Svetlana Kuznjecova, s 6:2 in 6:4 je premagala Poljakinjo Agnieszko Radwansko, in deseta nosilka 37-letna Venus Williams. Američanka je postala najstarejša četrtfinalistka v zadnjih 23 letih, leta 1994 je bila starejša Martina Navratilova. Williamsova je s 6:3 in 6:2 ugnala 19-letno Hrvatico Ano Konjuh, ki se ni niti rodila, ko je leta 1997 Američanka že debitirala na največjem travnatem turnirju.

V četrtfinale so napredoval še Slovakinja Magdalena Rybarikova, ki je z 2:1 v nizih premagala Hrvatico Petro Martić, Britanka Johanna Konta, ki je prav tako z 2:1 premagala Francozinjo Caroline Garcio, Američanka Coco Vandeweghe je brez izgublljenega niza izločila Danko Caroline Wozniacki (2:0), podobno je tudi Romunka Simona Halep izločila Belorusinjo Victorio Azarenko.

Angelique Kerber (Foto: AP)

Izidi:

- ženske:

- 4. krog:

Garbine Muguruza (Špa/14) - Angelique Kerber (Nem/1) 4:6, 6:4, 6:4;

Svetlana Kuznjecova (Rus/7) - Agnieszka Radwanska (Pol/9) 6:2, 6:4;

Magdalena Rybarikova (Slk) - Petra Martić (Hrv) 6:4, 2:6, 6:3;

Venus Williams (ZDA/10) - Ana Konjuh (Hrv/27) 6:3, 6:2;

Jelena Ostapenko (Lat/13) - Jelina Svitolina (Ukr/4) 6:3, 7:6 (6).