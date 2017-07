Derbi pripadel Radwanski, Kerberjeva se je rešila izpada, Tsonga ne, Raonić napredoval v treh nizih

Kerberjeva se je prebila v osmino finala, a hodila po tankem ledu. (Foto: AP)

Angelique Kerber, prva igralka sveta in lanskoletna finalistka Wimbledona, je v šestnajstini finala imela precej dela s 70. igralko sveta Shelby Rogers. 24-letnica je vodila že s 6:4 in 4:2, nato pa v sedmi igri drugega niza zapravila brejk žogo, Kerberjevi pa je nato uspel popoln preobrat. Drugi niz je dobila s 7:6 (2), tretjega pa s 6:4. Dvoboj je trajal kar dve uri in 19 minut. Podobno dolg je bil tudi derbi šestnajstine finala med Agnieszko Radwansko in Timeo Bacsinszky. Na koncu se je zmage kljub izgubljenemu prvemu nizu veselila Poljakinja. Ta je po dveh urah in 12 minutah slavila s 3:6, 6:4 in 6:1. Deveto nosilko v osmini finala čaka krvnica Polone Hercog Svetlana Kuznecova. Za visoke hrvaške apetite na sveti travi poleg Marina Čilića v moški konkurenci še naprej skrbi tudi Petra Martić. 26-letnica je v tretjem krogu gladko izločila Kazahstanko Zarino Diyas. Po uri in pol igre je Hrvatica slavila s 7:6, 6:1. V osmini finala jo čaka še ena Slovanka, in sicer Slovakinja Magdalena Rybarikova. 87. igralka sveta je prijetno presenečenje letošnjega Wimbledona, saj je z gladko zmago 6:2, 6:1 potrdila odlično formo, potem ko je v drugem krogu izločila eno od favoritinj za zmago Karolino Pliškovo.

Radwanska je tudi tokrat navduševala z odlično obrambo. (Foto: AP)

Zmagi sta na tekmah, ki sta potekali vzporedno s tisto na igrišču št. 12, slavili tudi Španka Garbine Muguruza in Slovakinja Magdalena Rybarikova. Prva je s 6:2 in 6:2 ugnala Romunko Sorano-Mihaelo Cirsteo, druga pa še malce prepričljivejše Ukrajinko Lesio Curenko (6:2 in 6:1). V moški konkurenci je Bolgar Grigor Dimitrov nasprotniku Dudiju Seli oddal le dve igri v dveh nizih, nato pa se je Izraelec predal. Prekinjeni obračun dvanajstega nosilca Joa-Wilfrieda Tsongaja in Sama Querreyja je dobil slednji, Američan je v skupno nekaj več kot treh urah hitro dokončal delo v zadnjem nizu, ki ga je v petek prekinila tema in na koncu slavil s 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6 in 7:5. Gladkega napredovanja se je veselil tudi eden tihih favoritov za končno zmago, Kanadčan črnogorskih korenin Miloš Raonić. Šesti nosilec je po dveh urah in 23 minutah igre izločil Alberta Ramosa-Vinolasa z rezultatom 7:6 (3), 6:4 in 7:5.

Izidi:

moški, 3. krog:

Sam Querrey (ZDA) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 6:2, 3:6, 7:6 (5), 1:6, 7:5;

Grigor Dimitrov (Bol/13) - Dudi Sela (Izr) 6:1, 6:1 - predaja;

Miloš Raonić (Kan/6) - Albert Ramos (Špa/25) 7:6 (3), 6:4, 7:5;

ženske, 3. krog:

Svetlana Kuznjecova (Rus/7) - Polona Hercog (Slo) 6:4, 6:0;

Garbine Muguruza (Špa/14) - Sorana Cirstea (Rom) 6:2, 6:2;

Magdalena Rybarikova (Slk) - Lesia Curenko (Ukr) 6:2, 6:1;

Petra Martić (Hrv) - Zarina Dijas (Kaz) 7:6 (6), 6:1;

Coco Vandeweghe (ZDA) - Alison Riske (ZDA) 6:2, 6:4;

Agnieszka Radwanska (Pol/9) - Timea Bacsinszky (Švi/19) 3:6, 6:4, 6:1;

Angelique Kerber (Nem/1) - Shelby Rogers (ZDA) 4:6, 7:6 (2), 6:4.