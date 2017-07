Kittel z zmago kronal sprint enajste etape in vpisal štirinajsto etapno zmagoslavje

(Foto: AP)

Nemec Marcel Kittel je na letošnji kolesarski dirki po Franciji dobil še peto etapo ter še povečal prednost v boju za zeleno majico najboljšega po točkah. V 11. etapi med Eymetom in Paujem je po 203,5 kilometra o zmagovalcu odločil sprint glavnine. Rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku je zadržal Britanec Christopher Froome iz ekipe Sky. Drugo mesto v etapi je osvojil Nizozemec Dylan Groenewegen, tretje Norvežan Edvald Boasson Hagen. Kittel, ki se je že daleč od ciljne črte veselil etapne zmage z visoko dvignjeno roko, je na Tour de Franceu vpisal 14. etapno zmago.

"Neverjetno je. Ko si enkrat na najvišji ravni, je vse kot tetris. Nikoli ne naredim napake. Spet sem skakal iz kolesa na kolo. Zelo sem vesel. Zelo sem ponosen, da so zame delali takšni šampioni. Vse se je združilo. Imam noge, imam glavo na mestu. Vse je perfektno. Ni še konec, toda do zdaj sem izkoristil priložnosti, ki sem jih imel," je v cilju dejal Kittel, ki je spet ponovil taktiko iz prejšnjih etap, ko je napadel iz ozadja, in spet se mu je izšlo. Etapo je zaznamoval beg trojice oziroma Poljaka Macieja Bodnarja, ki je sam ostal spredaj 23 kilometrov pred ciljem. Član ekipe Bora-Hansgrohe je izkoriščal svojo moč iz vožnje na čas, a za uspeh v primerjavi z ekipami, ki so imele ambicije za sprint glavnine, je bil na koncu za malenkost prepočasen. Bodnar se je po celodnevnem begu moral vdati v zadnjih 500 metrih etape.

(Foto: AP)

V skupnem seštevku do sprememb na vrhu ni prišlo. Froome ima 18 sekund zaloge pred Italijanom Fabiom Arujem in 51 pred Francozom Romainom Bardetom. V cilju je bil prvi Slovenec Janez Brajkovič iz Bahrain-Meride na 63. mestu. Njegov moštveni kolega Borut Božič je bil 117. Grega Bole, tretji kolesar bahrajnske zasedbe, je bil 133., Primož Roglič, član ekipe LottoNl-Jumbo, pa 134. Vsi so prišli v cilj v času zmagovalca. V skupnem seštevku je od Slovencev najboljši Roglič na 36. mestu. Brajkovič je 45., Bole 142. in Božič 169.

Izidi, 11. etapa:

1. Marcel Kittel (Nem/Quick-Step Floors) 4:34:27

2. Dylan Groenewegen (Niz/LottoNl-Jumbo)

3. Edvald Boasson Hagen (Nor/Dimension Data)

4. Michael Matthews (Avs/Sunweb)

5. Daniel Mclay (VBr/Fortuneo-Oscaro)

6. Davide Cimolai (Ita/FDJ)

7. Andre Greipel (Nem/Lotto Soudal)

8. Nacer Bouhanni (Fra/Cofidis)

9. Ben Swift (VBr/UAE Emirates)

10. Danilo Wyss (Švi/BMC)

...

63. Janez Brajkovič (Slo/Bahrain-Merida)

117. Borut Božič (Slo/Bahrain-Merida)

133. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

134. Primož Roglič (Slo/LottoNl-Jumbo)