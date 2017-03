Klemenčičeva neuspešna tudi v Lozani, dvoletni suspenz bo obveljal

Doping je najbolj razširjen prav v kolesarstvu. Slovenskim grešnikom se je sedaj pridružila še Blaža Klemenčič. (Foto: AP)

Cas je tako potrdil dvoletno kazen Blaži Klemenčič. Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je septembra predlani objavil prepoved nastopanja za Blažo Klemenčič, od takrat pa dobitnica srebra in brona na evropskem prvenstvu 2014 in 2015 ni smela tekmovati. V njenem vzorcu, odvzeli so ga izven tekmovanja 27. marca 2012, so s pomočjo najnovejših analitičnih metod odkrili sledi eritropoetina. Kolesarka in njen trener in življenjski partner Robert Pintarič sta trdila, da je nedolžna, s tem pa se sodišče ni strinjalo.