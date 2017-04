Kličko se bo na Joshuo pripravljal s Hrvatom Hrgovićem: 'Realno je boljši boksar, ukrotil bo Joshuino rušilno moč'

Hrgović je dobitnik medalje z zadnjih OI. (Foto: AP)

Kličko je sam poklical 24-letnega Filipa Hrgovića, sicer dobitnika bronastega odličja z zadnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru v težki kategoriji, v svoj kamp, da mu ta pomaga na pripravah, hkrati pa z njim odboksa nekaj trening dvobojev. "Sem podobnih dimenzij kot Joshua, tako da lahko Kličku pomagam, da se čim bolje pripravi na dvoboj, ki ga čaka," je za hrvaški 24sata povedal Hrgović. Spetakel, ki si ga boste konec aprila lahko ogledati na VOYO, bo potekal na Wembleyju pred več kot 80.000 ljudi. "To je veliko priznanje in čast, poklical me je že drugič, kar pomeni, da me ceni. Po pravici povedano, nisem v izvrstni boksarski formi, od olimpijskih iger dalje sem delal na kondicji, počasi začenjam z boksarskimi treningi, a nisem pozabil boksati, vedno sem pripravljen za dober trening. Štiri, pet rund sem sposoben zagotoviti vsem na svetu in prepričan sem, da bo to Kličku koristilo," je še dodal Hrgović.

In kaj hrvaški junak z zadnjih olimpijskih iger napoveduje 29. aprila? "Mislim, da bo zmagal Kličko po točkah, pa čeprav Joshua izgleda bolj uničevalen in ima na svoji strani več simpatij, še posebej laikov, ki gledajo samo vrhunce njegovih borb in nokavte. Kot boksar, ki pozna boksarske spretnosti, prednost dajem Kličku zaradi tega, ker je izkušenejši. Realno je boljši boksar in mislim, da bo ukrotil Joshuino rušilno moč," je napovedal Hrgović.