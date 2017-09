AVDIO: Primož Roglič srebrn na svetovnem prvenstvu

Na vožnji na čas sta nastopila dva slovenska kolesarja, Primož Roglič in Jan Tratnik. Pred začetkom so strokovnjaki med glavne favorite uvrščali Nizozemca Toma Dumoulina, Britanca Christopherja Frooma, Avstralca Rohana Dennisa, pa tudi Rogliča. Doumolin je osvojil zlato, Roglič srebrno, Froome pa bronasto odličje. Drugi slovenski predstavnik Tratnik je zasedel 10. mesto, od prvaka je bil počasnejši minuto in 43 sekund. Navdušen je bil tudi nekdanji vrhunski kolesar Andrej Hauptman, sedaj v vlogi selektorja članske kolesarske reprezentance (poslušajte njegovo avdio izjavo po koncu dirke).

Roglič je postal prvi Slovenec z odličjem na SP v kronometru in drugi Slovenec z medaljo na SP. Prvi jo je osvojil Andrej Hauptman na cestni dirki leta 2001 v Lizboni. Svetovni prvak na 31 kilometra dolgi progi s spektakularnim zaključnim vzponom na Floyen je postal Nizozemec Dumoulin, ki je Rogliča premagal za 58 sekund. Bron je osvojil Britanec Froome, ki je zaostal minuto in 58 sekund.

"Temu, da se posvetim kronometru na SP, sem se odločil na začetku sezone, ko sem videl, da mi proga tu odgovarja. To je bil dober cilj. Temu sem sledil v drugem delu sezone. Le nekaj več treninga sem namenil vožnjam na kolesu. Zelo lepo je končati v tej družbi izjemnih kolesarjev. Skušam se razviti v smeri, da postanem kolesar za največje dirke," je povedal Roglič.

"Že ekipna zmaga je bila super ter izjemna vzpodbuda za naprej. Imel sem dobre noge. Razlika me je na koncu presenetila. V drugem delu proge sem moral biti previden v zavojih. Na koncu vzpona nisem mogel nič več, ker mi je drselo. Moj super dan se je izšel odlično," je dejal Dumoulin. "Za seboj imam izjemno sezono. Tour in Vuelta sta bila vrhunca sezone. Na krilih tega sem dal danes vse od sebe in vse kar sem še imel v nogah," ni bil pretirano razočaran Froome.

Prvič v zgodovini SP se je kronometer končal z zaključnim vzponom in prvič v zgodovini z možnostjo menjave kolesa. Vse skupaj je na koncu popestril še dež, ki je med nastopom najboljših namočil cesto. Roglič je zahteven in zavit vzpon s povprečnim naklonom 9,1 odstotka, nekateri deli so presegali tudi 10 odstotkov, začel z menjavo kolesa, poteza pa se mu je obrestovala. Čeprav je bil na delu trase do vzpona nekoliko zadržan, je v vožnji navkreber pokazal, kako močan je, ter iz metra v meter pridobival sekunde, na koncu pa z prestola vodilnega potisnila Portugalca Nelsona Oliveiro. Od Zasavca je bil zatem boljši zgolj prvi favorit Dumoulin, vsi ostali so morali podpisati predajo.

Tudi Tratnik je svojo nalogo opravil z odliko. Začel se je sicer malenkost zadržano, a nato do konca iz kilometra v kilometer stopnjeval, ni se odločil niti za napovedano menjavo kolesa. S kronometrskim kolesom je izvrstno odpeljal tudi vzpon in na vrh pripeljal do prvega mesta, pred Belgijcem Laurensom De Plusom, ki je takrat vodil, je imel 51,63 sekunde. Na vrhu hriba nad Bergnom je ostal precej časa, zaključek reprezentančnega kolega pa je že spremljal v dolini.

Izidi:

člani, vožnja na čas (31 km):

1. Tom Dumoulin (Niz) 44:41

2. Primož Roglič (Slo) + 0:57

3. Chris Froome (VBr) 1:21

4. Nelson Oliveira (Por) 1:28

5. Vasil Kirijenka (Blr)

6. Gianni Moscon (Ita) 1:29

7. Wilco Kelderman (Niz) 1:34

8. Rohan Dennis (Avs) 1:37

9. Tony Martin (Nem) 1:39

10. Jan Tratnik (Slo) 1:43

Največji uspehi Primoža Rogliča:

- OI:

10. mesto, vožnja na čas, Rio de Janeiro 2016

26. mesto, cestna dirka, Rio de Janeiro 2016

- SP:

2. mesto, vožnja na čas, Bergen 2017

24. mesto, vožnja na čas, Doha 2016

- EP:

7. mesto, vožnja na čas, Plumelec 2016