Konec neverjetnega niza nokavtov Genadija Golovkina: prvič po devetih letih zmagal brez nokavta

Jacobs je pošteno namučil umetnika nokavtov Genadija Golovkina. (Foto: AP)

V boksarskem spektaklu v slovitem Madison Square Gardnu je pred skoraj 20.000 gledalci Genadij Golovkin (37 zmag, 33 nokavtov, brez poraza) prvič v karieri, ko je branil ali napadal katerega izmed pasov, slavil po (soglasni) sodniški odločitvi. Umetnik nokavtov prvič po devetih letih nasprotnika ni predčasno spravil na tla. Kazahstanec se je na koncu v obračunu z Danielom Jacobsom (32 zmag, 29 nokavtov, dva poraza) veselil tesne zmage s sodniškimi odločitvami 115:112 (Don Trella), 114:113 (Max DeLuca) in 115:112 (Steve Weisfeld) v svoj prid in tako zadržal pasove srednje kategorije različic WBA (super), IBF, IBO in WBC. Tako se je v noči iz sobote na nedeljo končal neverjeten niz Golkovina, in sicer niz 23 zaporednih nokavtov. Prvega je vknjižil novembra 2008, ko je slavil v drugi rundi. Golovkin je tako zadržal pas srednje kategorije še osemnajstič zapored, nazadnje, ko je slavil po sodniški odločitvi, pa je bilo na 'revijalnem' obračunu z Alžircem Amarjem Amarijem junija 2008 v danskem Brondbyju.

"Spoštujem Daniela Jacobsa in danes je oddelal zelo dobro in čisto delo," je razlagal Golovkin po dvoboju. "Jacobs je moj najljubši boksar – kakovosten, zelo dobro je boksal po tem, ko sem ga spravil na tla (četrta runda, op. p.). Spoštujem njegovo ekipo," je bil v svojem slogu redkobeseden Golovkin. Na drugi strani se Jacobs ni mogel sprijazniti s porazom. "Mislim, da sem zmagal dvoboj, navijači so podpirali mene. Mislim, da sem zmagal z vsaj dvema rundama prednosti. Želijo si velikega obračuna (Golovkin vs. Canelo Alvarez, op. p.) in Danielu Jacobsu so pač pokazali izhodna vrata. Dobil sem ta obračun," je bil razočaran Jacobs, ki se je leta 2012 uspešno spopadel s kostnim rakom. Tedaj se je zaradi zdravljenja za 19 mesecev umaknil iz športa.