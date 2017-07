Konec wimbledonskih sanj za Bedeneta: Müller brez izgubljenega niza v četrti krog

Aljaž Bedene je v tretjem krogu zaključil svoje nastope na 'sveti travi'. (Foto: AP)

Aljaž Bedene je v 1. krogu po pravem maratonu premagal hrvaškega veterana in 21. nosilca Iva Karlovića, V 2. krogu pa mu ni bil kos igralec iz Bosne in Hercegovine Damir Džumhur. Dvoboj je trajal dve uri in sedem minut, Bedene pa je slavil v štirih nizih s 6:3, 3:6, 6:3 in 6:3. Štiriintridesetletni levoroki Gilles Müler, visok 1,93 metra, je 26. igralec sveta, desnoroki Ljubljančan, ki živi v Londonu, pa je na 58. mestu ATP. Letos sta se med seboj že pomerila, v četrtfinalu Hertogenboscha je zmagal Luksemburžan, ki je dobil tudi prvi dvoboj z Bedenetom leta 2015 v Metzu.

Izidi, 3. krog Wimbledon:

Gilles Müller - Aljaž Bedene 7:6 (4), 7:5, 6:4

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je zmagala tudi v drugem krogu turnirja ženskih dvojic na grand slamu v Wimbledonu. V paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez je petnajsta nosilka, v drugem krogu pa sta igralki po uri in 32 minutah izločili Nemko Mono Barthel in Estonko Anett Kontaveit z 6:2, 3:6 in 6:2. Andrejo Klepač in Sanchezovo v nadaljevanju čakata drugi nosilki iz Rusije, Jelena Vesnina in Jekatarina Makarova. Slovenka je s Sanchezovo v 1. krogu premagala avstralsko navezo, ki jo tvorita v Rusiji rojeni sestri Anastasia in Arina Rodionova.

Izid, drugi krog ženskih dvojic:

Andreja Klepač/Maria Jose Martinez Sanchez (Slo/Špa/15) - Mona Barthel/Anett Kontaveit (Nem/Est) 6:2, 3:6, 6:2.