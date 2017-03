VIDEO: Konec za Srebotnikovo, Klepačeva naprej

Andreja Klepač (Foto: Reuters)

Američanka Abigail Spears in Katarina Srebotnik sta morali priznati premoč Švicarki Timei Baczinsky in hrvaški veteranki Mirjani Lučič Baroni po uri in 44 minutah igre s 6:7 (5) in 4:6.



Andreja Klepač pa se je v paru s Španko Maria Jose Martinez Sanchez po dobri uri veselila zmage nad ameriškim parom Shelby Rogers/Coco Vanderweghe s 6:1, 1:6 in 10:7. Njuni naslednji tekmici bosta Kitajka Yung Jan Chan in Švicarka Martina Hingis.



Izidi, Indian Welles:

ATP:

Taylor Fritz (ZDA) - Benoit Paire (Fra) 6:3, 6:2;

Malek Jaziri (Tun) - Nicolas Mahut (Fra) 6:3, 6:2;

Henri Laaksonen (Švi) - Borna Coric (Hrv) 3:6, 6:4, 6:2;

Mihail Južnij (Rus) - Danil Medvedev (Rus) 6:4, 6:4;

Jan-Lennard Struff (Nem) - Santiago Giraldo (Kol) 6:3, 6:4;

Donald Young (ZDA) - Stefan Kozlov (ZDA) 7:5, 7:6 (5);

Jiri Vesely (Češ) - Renzo Olivo (Arg) 6:4, 2:6, 6:1;

Daniel Evans (VBr) - Dustin Brown (Nem) 6:1, 6:1;

Guido Pella (Arg) - Guillermo Garcia-Lopez (Špa) 4:6, 7:5, 6:2;

Pierre-Hugues Herbert (Fra) - Thomaz Belluci (Bra) 7:6 (5), 6:7 (1), 6:3,

Kevin Anderson (JAR) - Federico Gaio (Ita) 6:1, 6:4;

Stephane Robert (Fra) - Dudi Sela (Izr) 6:4, 6:4;

Horacio Zeballos (Arg) - Marius Copil (Rom) 6:7 (5), 7:6 (2), 6:4;

Facundo Bagnis (Arg) - Julien Benneteau (Fra) 5:7, 6:4, 6:2;

Federico Del Bonis (Arg) - Andrej Kuznecov (Rus) 6:3, 6:4;

Kyle Edmund (VBr) - Gastao Elias (Por) 6:1, 6:3;



WTA:

- 2. krog:

Karolina Plškova (Češ/3) - Monica Puig (Prt) 1:6, 6:4, 6:4

Irina Begu (Rom/29) - Louisa Chirico (ZDA) 6:1, 7:5;

Kiki Bertens (Niz/18) - Belinda Benčič (Švi) 6:2, 6:2;

Timea Bacsinszky (Švi/15) - Monica Niculescu (Rom) 7:5, 6:2;

Jelina Svitolina (Ukr/10) - Qiang Wang (Kit) 3:6, 6:3, 7:6 (3);

Daria Gavrilova (Avs/24) - Yanina Wickmayer (Bel) 6:2, 7:6 (5);

Kayla Day (ZDA) - Mirjana Lučić-Baroni (Hrv/32) 6:4, 5:7, 7:5;

Garbine Muguruza (Špa/7) - Kirsten Flipkens (Bel) 6:2, 6:3;

Dominika Cibulkova (Slk/5) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:4, 3:6, 6:3;

Kristyna Pliškova (Češ) - Darja Kasatkina (Rus/33) 6:0, 6:3;

Anastazija Pavljučenkova (Rus/19) - Anett Kontaveit (Est) 6:4, 6:4;

Barbora Zahlavova Štrycova (Češ/17) - Sara Errani (Ita) 6:4, 5:7, 6:2;

Johanna Konta (VBR/11) - Heather Watson (VBr) 6:4, 6:4;

Caroline Garcia (Fra/21) - Jevgenija Rodina (Rus) 6:3, 6:3;

Roberta Vinci (Ita/26) - Madison Brengle (ZDA) 7:6 (5), 6:4;

Svetlana Kuznecova (Rus/8) - Johanna Larsson (Šve) 7:6 (3), 6:4;

- 1. krog, dvojice:

Timea Baczinsky/Mirjana Lučuć Baroni (Švi/Hrv) - Abigail Spears/Katarina Srebotnik (ZDA/Slo) 7:6 (5), 6:4;

Andreja Klepač/Maria Jose Martinez Sanchez (Slo/Špa) - Shelby Rogers/Coco Vanderweghe (ZDA) 6:1, 1:6, 10:7.