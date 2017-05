Kovač in Vinčić prvaka Turčije

(Foto: CEV)

Odbojkarji Halbanka so na domačem igrišču obakrat premagali Arkas Spor, na prvi tekmi v Izmirju pa so morali priznati premoč varovancev nekdanjega trenerja ACH Volleyja, Kanadčana Glenna Hoaga in njegovega pomočnika Tilna Kozamernika. V tekmi, polni preobratov, so prišli še do tretje zmage in naslova turškega prvaka, največ sta jih k zmagi prispevala Nizozemec Dick Kooy 24 in Srb Ivan Miljković 20, v domači ekipi pa je bil najbolj učinkovit Kubanec Michael Sanchez Bozhulev z 22. Za Halbank je to osmi naslov državnega prvaka Turčije.



Dejan Vinčić je za Halbank v zadnji tekmi končnice dosegel tri točke.