Kovač skrčil seznam, proti Iranu brez Jereba, Köka, Purića in Videčnika

Na nedeljski pripravljalni tekmi z Iranom tako ne bodo nastopili Matija Jereb, Aleš Kök, Diko Purić in Matic Videčnik. Selektor Slobodan Kovač, ki se je po zaključku turškega prvenstva, v katerem je s svojim Halkbankom iz Ankare osvojil naslov prvaka, v nedeljo zvečer priključil reprezentanci, bo v nadaljevanju priprav tako računal na šestnajst odbojkarjev.

Dejan Vinčić (na fotografiji) je podajalec slovenske odbojkarske reprezentance. (Foto: OZS)

Trenutno jih v Kranjski Gori trenira štirinajst, ekipi pa se bosta konec tedna kot zadnja priključila kapetan Tine Urnaut in Klemen Čebulj. Po obračunu z Iranom, ki se bo v VŠD Hoče začel v nedeljo, ob 19. uri, se bo izbrana vrsta preselila v Ljubljano in tam ostala vse do začetka kvalifikacijskega turnirja za svetovno prvenstvo, 24. maja.