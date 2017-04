Krimovkam še štiriindvajseta pokalna lovorika

Aktualne slovenske državne prvakinje so v sobotnem polfinalu premagale ajdovski Mlinotest, vendar šele po boljši igri v drugem polčasu, medtem ko so domačinke turnirja v lokalnem obračunu ugnale Žalčanke. V finalu so bile varovanke Sebastjana Oblaka, sicer tretjeuvrščena ekipa državnega prvenstva, ves čas v podrejenem položaju. Tudi po zaslugi krimovk, ki so z dobro igro v obrambi popolnoma onemogočile domačinke, v napadu pa so v svojih vrstah imele kar nekaj razpoloženih igralk. V prvem polčasu so bile domače rokometašice gostjam enakovredne le do devete minute, ko je Pia Hren izenačila na 3:3, to pa je bilo tudi zadnje izenačenje na tekmi. Devet minut pozneje so krimovke z golom Nine Jeriček domačinkam prvič pobegnile na plus tri (8:5), razpoložena Jeričkova pa je poskrbela tudi za plus štiri (9:5) in plus pet (10:5) v 26. minuti. Do odhoda na odmor sta za gostje v polno zadeli še Alja Koren in Polona Barič.





Krim Mercator je spet vladar rokometnih parketov. (Foto: Facebook)

Celjanke, ki v prvem polčasu kar dvanajst minut niso premagale razpoložene Miše Marinček, so svoj prvi gol v drugem polčasu dosegle v četrti minuti, uspešna je bila Pia Hren, vendar so krimovke do takrat dosegle že štirinajst golov. Tudi po visokem vodstvu branilke pokalnega naslova niso popuščale, še naprej so igrale zavzeto in učinkovito in v 37. minuti je bilo že 17:7, domačo mrežo je zatresla Aneta Benko, v 42. pa je Tamara Georgijev vodstvo gostij povečala na 20:8, s tem pa je bila tekma praktično odločena. Tudi po visokem vodstvu so krimovke še naprej igrale zavzeto, ob koncu tekme pa je razlika znašala dvajset golov. Zadnja dva gola je za Ljubljančanke prispevala Ana Abina.



Izidi, finale:

Krim Mercator - Z'dežele 33:13 (12:5)

tekma za 3. mesto:

Mlinotest Ajdovščina - Zelene doline Žalec 25:18 (12:9)