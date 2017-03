Krimovke izgubile proti Dankam in ostale brez četrtfinala LP

Krimovke je v zadnjem krogu čakala zahtevna naloga za preboj v četrtfinale. Izbranke Uroša Bregarja bi morale premagati danske gostje za najmanj devet zadetkov, da bi se lahko prebile med elitno osmerico. Toda če niso že prej, so upi po malem čudežu splahneli v uvodu drugega polčasa, ko so igralke Midtjyllanda z nekaj zaporednimi zadetki prišle do lepe prednosti. Iz skupine 2 sta tako brez četrtfinala ostala Krim, ki je izpolnil cilj že s prebojem v glavni del tekmovanja, in Esbjerg. V skupini 1 pa so si četrtfinale že zagotovili Ferencvaros, Budućnost, Vardar in Metz, brez pa sta ostala Thüringer in Astrahanočka.

Krimovke so tekmo dobro začele in bile v ospredju vse od začetnega zaostanka z 0:1. Ljubljančanke so v nadaljevanju povedle s 3:1, pozneje tudi 6:4 in ob nekaj obrambah Miše Marinček imele kopico priložnosti za povečanje prednosti, toda te so po vrsti zapravljale. Tako so v 23. minuti Danke spet izid izenačile na 6:6. Zatem pa sta bili ekipi bolj ali manj ves čas druga ob drugi, na žalost domačih navijačev pa so na glavni odmor gostje šle celo z golom prednosti (10:9).

V uvodu drugega polčasa pa se je padec Krimove igre nadaljeval, kar so gostje znale kaznovati. Z delnim izidom 4:0 so pobegnile na 14:10, nato pa povedle tudi že za šest zadetkov (17:11, 18:12). Potnik v četrtfinale je bil tako znan, preostanek tekme pa zgolj Krimov boj za čim boljši konec nastopov v ligi prvakinj. Toda v 53. minuti so gostje spet izenačile svojo najvišjo prednost (23:17), tako da je bilo konec upov tudi za vsaj častno zmago. Najvišja prednost Dank je znašala sedem golov (25:18, 26:19).

Izid:

Krim Mercator - Midtjylland 21:27 (9:10)