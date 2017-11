Krimovke vse do končnice v igri za zmago na Danskem

Slovenske prvakinje so skupinski del najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini končale s porazom. Ljubljanska ekipa je v skupini A osvojila tretje mesto in se uvrstila v glavni del tekmovanja, kjer jo čakajo tekme z madžarskim Györom, ruskim Rostovom in danskim Midtjyllandom. Krim Mercator in Midtjylland sta v drugi del tekmovanja prenesla dve, Bukarešta in Györ šest, Nykoebing in Rostov-Don pa štiri točke. Izbranke ljubljanskega stratega Uroša Bregarja so zelo dobro odprle tekmo v Hamletovi deželi. Večji del prve polovice tekme so imele škarje in platno v svojih rokah, predvsem na račun dveh razpoloženih igralk. V napadu je uvodoma blestela Alja Koren, ki je v prvih enajstih minutah dosegla tri gole, v obrambi pa vratarka Miša Marinček. Celjanka v ljubljanskih vrstah je s svojimi bravuroznimi obrambami spravljala v obup domače rokometašice, res pa je tudi, da so njene soigralke v polju dobro zaustavile nevarno domačo navezo Kristina Kristiansen-Sarah Iversen.





Alja Koren (Foto: Aljoša Kravanja)

Ljubljančanke so do 25. minute povsem zasenčile gostiteljice in po golu Nine Zulić povedle z 10:7, a gostiteljice so le dve minuti kasneje po delnem izidu 3:0 tekmo postavile v začetno izhodišče (10:10). Krimovke so na velik odmor odšle s prednostjo 12:11, v drugi minuti nadaljevanja pa so že gledale v hrbet domačim rokometašicam (12:13). V nadaljevanju so vendarle strnile svoje vrste in po golu Anete Benko s sedemmetrovke v 38. minuti znova povedle s 16:15, prednost pa imele vse do 44. minute, ko je po dveh zaporednih golih Polone Barič in enega Benkove povedle z 20:18. Gostiteljice so v naslednjih štirih minutah znova naredile delni izid 3:0 in Ljubljančanke znova pahnile v zaostanek (20:21). V končnici razburljive in izenačene tekme so se domače in gostujoče rokometašice neprestano izmenjavale v vodstvu, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so malce več preudarnosti pokazale Danke, ki so izkoristile petminutni strelski mrk ljubljanske zasedbe. V 56. minuti so prvič na tekmi povedle za dva gola (26:24), po zapravljeni sedemmetrovki Benkove pa je bilo jasno, da bosta točki ostali na Danskem.

V ljubljanski ekipi sta Korenova in Benkova dosegli po pet golov.

Izid:

Nykoebing - Krim Mercator 28:26 (11:12)