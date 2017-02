Krimovke brez moči proti gostjam iz Györa

Krimovke so v glavnem delu doživele še četrti poraz, tako da se jim napredovanje v četrtfinale vse bolj izmika. Po kar pričakovanem porazu proti vodilni ekipi skupine 2, ta jih je tako kot na prvi tekmi premagala za 17 golov, jim do konca tega dela ostajata še tekmi v Bukarešti in domača z Mitdtjyllandom. Krim ostaja pri šestih točkah na petem mestu v skupini, točko za četrto Bukarešto.

Izbranke Uroša Bregarja so hitro občutile moč ene najboljših evropskih ekip. Madžarke so že v uvodnih desetih minutah po hitrih napadih oziroma protinapadih, s katerimi so rešetale mrežo Miše Marinček, prišle do lepe prednosti 7:2. Že tri minute pozneje so po zadetku Cornelie Groot igralke Györa vodile že z 10:4. Bernardett Bodi je v 19. minuti zadela že za 13:6, kar je že nekako določilo potek preostanka tekme. Ista igralka je malce pozneje premoč gostij potrdila z novim zadetkom za novo najvišjo prednost (14:6).

Do konca polčasa so Madžarke brez posebnih težav ohranjale visoko prednost, zlahka dosegla zadetke, na drugi strani pa je ob visokem bloku Györovih igralk krimovkam dodatne težave predstavljala še vratarka Eva Kiss. Že tako visoko prednost so Madžarke oplemenitile na začetku drugega dela, ko je Nora Moerk izkoristila sedemmetrovko za 19:10. Nadaljevanje je bilo zgolj formalnost, Györ je zlahka, večinoma tudi brez pomoči v prvem polčasu zelo razpoložene Anite Görbicz, držal visoko prednost, ki so jo domačinke le na trenutke znižale za gol ali dva. Največja prednost gostij je sicer znašala pri končnih 34:17.

Izid:

Krim Mercator - Györ 17:34 (10:18)