Krimovke do naslova državnih prvakinj brez poraza

Varovanke Uroša Bregarja so bile v letošnji sezoni v domačem prvenstvu razred zase, saj so tekmice v povprečju premagovale s šestnajstimi goli razlike. Še najbližje so jim prišle prav Celjanke, ki so na domačem igrišču izgubile s 25:30, Zagorjanke, ki so branile naslov, pa so pred svojimi navijači izgubile z 21:27, medtem ko je bilo v Stožicah 25:13 za krimovke.

"Naslov smo si želeli vrniti v Ljubljano. To nam je naposled, brez izgubljene točke, tudi uspelo. Vendar časa za proslavljanje ne bo veliko. Že v sredo nas čaka začetek priprav na zaključni turnir pokalnega tekmovanja," je po prvi letošnji osvojeni lovoriki dejal Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja.

"Resnično sem ponosna na celotno ekipo, od vodstva, strokovnega štaba pa do igralk. Čestitke vsem! Odlično smo opravili preizkuse v državnem prvenstvu. Pokazali smo, da je Krim Mercator velik klub. V prihodnje želimo na teh temeljih nadaljevati. Slavje bo kratko, saj nas v prihodnjih dneh čakata dva zaključna turnirja. Ta vikend v Celju se bomo podale v lov za pokalno lovoriko, sredi prihodnjega tedna pa sledijo še borbe za končno razvrstitev v Ženski regionalni rokometni ligi. Na obeh turnirjih želimo blesteti priti čim višje," pa je svojega trenerja dopolnila Miša Marinček, vratarka in kapetanka ljubljanskih rokometašic.

Konec tedna bodo krimovke v Celju igrale na zaključnem turnirju slovenskega pokalnega tekmovanja, kjer bodo skušale priti do 24. pokalnega naslova. V sobotnem polfinalu bodo ob 16.30 igrale z Mlinotestom Ajdovščino, dan zatem pa jo čaka tekma za končno razvrstitev proti gostiteljicam ali ekipi Zelenih dolin Žalca.

Aktualne slovenske državne prvakinje bodo zadnje dejanje letošnje sezone imele prihodnji torek v Skopju, kjer se bo začel še zaključni turnir ženske regionalne rokometne lige. V polfinalu bo Krim Mercator igral z Budućnostjo, dan pozneje pa jih čaka še tekma za prvo ali tretje mesto. Možna tekmeca sta domači Vardar ali Podravka Vegeta iz hrvaške Koprivnice.