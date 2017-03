Krimovke po porazu v Bukarešti pred misijo nemogoče za napredovanje v četrtfinale

Ljubljančanke so s porazom proti Bukarešti praktično izgubile možnosti za preboj v četrtfinale. Teoretične sicer obstajajo, a bi morale na zadnji tekmi in ob porazu Midtjyllanda v tem krogu Danke premagati za deset zadetkov. Na današnji tekmi so sicer nudile dober odpor evropskim prvakinjam, a na koncu ostale brez potrebnih točk.

Tekmo so Romunke dobro začele in hitro povedle s 3:0. Krimovke pa se niso pustile in so v nadaljevanju držale priključek s favorizirano ekipo. Med drugim je v 20. minuti povratnica po poškodbi Elizabeth Omoregie izenačila na 9:9. Romunke so zatem poskrbele za nov nalet, zadele nekaj golov zaporedoma, v 26. minuti pa prvič na tekmi povedle za štiri zadetke (14:10). Do konca polčasa pa so izbranke Uroša Bregarja vendarle ohranile upe in na glavni odmor šle le z dvema zadetkoma zaostanka.

V uvodu drugega polčasa so se Ljubljančanke približale na zgolj zadetek (16:15, 17:16), v 39. minuti pa so izid izenačile z golom Nine Jeriček. Še več, v 43. minuti je Alja Koren zadela za prvo vodstvo krimovk (19:20), Ines Amon pa je v 45. minuti poskrbela za 22:20. A tega naleta niso znale izkoristiti, gostiteljice so naredile delni izid 6:0 in prišle znova do zanesljive prednosti, v 53. minuti so spet vodile za štiri zadetke (26:22). To pa je bila tudi prednost, ki je zadostovala za romunsko zmago.

Izid:

CSM Bukarešta - Krim Mercator 28:26 (14:12)