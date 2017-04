Krimovke so si že zagotovile državni naslov

Rokometašice Krima Mercatorja so po zmagi v Kopru s 36:23 (15:13) na zaostali tekmi 19. kroga 1. slovenske rokometne lige osvojile 22. naslov državnih prvakinj. Krimovke so od osamosvojitve naprej le štirikrat ostale brez končnega zmagoslavja, med letoma 1991 in 1994 je bila najboljša ljubljanska Olimpija, lani pa Zagorje.

Izid, zaostala tekma 19. kroga:

Ž.U.R.D. Koper - Krim Mercator 23:36 (13:16)



lestvica:

1. Krim Mercator 17 17 0 0 604:349 34

2. Zagorje 18 15 0 3 513:396 30

3. Celje Celjske mesnine 17 13 0 4 482:412 26

4. Mlinotest Ajdovščina 18 12 0 6 478:424 24

5. Zelene doline Žalec 19 10 0 9 489:492 20

6. Krka 18 8 1 9 484:481 17

7. Aklimat Ptuj 18 7 1 10 497:561 15

8. Ž.U.R.D. Koper 17 5 1 11 403:488 11

9. Ljubljana 18 5 0 13 487:514 10

10. Branik 18 2 1 15 433:633 5

11. Velenje 18 1 2 15 392:512 4