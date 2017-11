Krimovke na Kodeljevem klonile proti enim od favoritinj lige prvakinj Bukarešti

Krimovke so izgubile proti Romunkam, ki so ene glavnih kandidatk za naslov prvaka.

Rokometašice Krima so na zadnji domači tekmi prvega dela lige prvakinj prekinile niz treh zaporednih zmag, poraz, še drugega v tem delu tekmovanja - prva tekma v Romuniji se je končala s 30:18 -, so jim prizadejale igralke Bukarešte, ki so si dve točki priigrale v drugem polčasu. Krimovke so se na Kodeljevem v prvem polčasu dobro zoperstavile favoriziranim Romunkam. Ljubljančanke so sicer uvodna napada na tekmi zapravile, tako kot tudi Romunke, ki so v tretji minuti zadele prvič na tekmi. Slovenske prvakinje so imele v prvih minutah nekaj težav v napadu, tudi Jelena Grubišić je ustavila nekaj žog, Bregarjeve izbranke pa so po zaostanku 1:3 prvič na tekmi izenačile v deveti minuti, ko je bilo 4:4. V deseti minuti je Tjaša Stanko s sedmih metrov imela priložnost za vodstvo domačink, a je bila Grubišićeva dobro postavljena. Zato pa so Romunke v 13. minuti spet povedle z dvema goloma prednosti, ob igralki manj pa v 19. minuti prvič na tekmi vodile s +3 (12:9).

Tekma se igra 60 minut. Dobro smo jo odprli, samo kaj, ko nismo zadeli gola. Toliko kredita proti taki ekipi nimaš. Če bi prej prišli na dva, tri gole razlike, bi bila tekma dlje časa negotova. To je Bukarešta, to je resna stvar. Malo nam je danes manjkal vratarski delež, vsaj v prvem polčasu. Sicer pa dobra predstava, če bi želeli premagati Bukarešto, bi morali biti kakšen odstotek boljši. Uroš Bregar, trener Krima

Elizabeth Omoregie je v 23. minuti svojo ekipo spet vrnila v igro (13:14), minuto kasneje je Alja Koren zapravila strel za izenačenje, v 28. minuti pa je Cristina Neagu Bukarešto spet postavila tri gole pred tekmice (17:14). A "tigrice" so si z dvema goloma do konca prvega polčasa priigrale ugodno izhodišče za nadaljevanje tekme (16:17). Drugi polčas se je za domačinke začel odlično - z obrambo Amre Pandžić in golom Nine Zulić s sedmih metrov za 17:18. Romunke so naslednji strel poslale v vratnico, Lamprini Tsakalou pa je hitro priigrala še eno najstrožjo kazen, ki jo je Zulićeva zapravila.

Ljubljančanke so dobro stale v obrambi, protinapad za vodstvo najprej zapravile, zatem pa je žogo prestregla Tjaša Stanko in v 33. minuti zadela za prvo vodstvo Krima na tekmi (18:17). Nato pa se je domačim igralkam ustavilo predvsem v napadu, izkušene Romunke pa so vsako napako znale kaznovati. Tekmice so jih ujele, prehitele in začele večati prednost, tudi minuti odmora Bregarja niso obrnile poteka tekme. V 50. minuti so gostje vodile s petimi goli (23:28), nekaj trenutkov kasneje tudi s šestimi, v zaključku tekme pa domače navkljub borbi za vsako žogo in napad niso zmogle preobrata.

Izid:

Krim Mercator - Bukarešta 30:33 (16:17)