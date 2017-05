Krimovke z dobrim delom z mladimi do številnih zlatih medalj v mlajših kategorijah

V tekmovanja Rokometne zveze Slovenije se je podalo kar 14 ekip, ki so poskrbele za številne uspehe. Članska ekipa je pod vodstvom Uroša Bregarja suvereno osvojila trojno krono, potem ko v vseh treh tekmovanjih ni zabeležila niti enega poraza. Ob tem so se Krimovke uspešno borile tudi v Ligi prvakinj, kjer so zaradi težav s poškodbami ostale brez končnice.

Uroš Bregar je člansko ekipo popeljal do trojne krone. (Foto: Facebook)

Ob tem so se v drugi ekipi, ki je v slovenski prvoligaški konkurenci tekmovala pod imenom RK Ljubljana, kalile mlajše rokometašice, ki si še utirajo pot v člansko kategorijo. Izbranke trenerja Ilije Andjelkovića, ki sicer kot pomočnik stoji tudi ob boku Bregarja, so zasedle 9. mesto, izkušnje pa so dekleta nato uspešno unovčila v državnih prvenstvih mlajših kategorij. Tam so bile Krimove selekcije zelo uspešne, saj so v vseh šestih tekmovalnih kategorijah segle po medalji. Zbrale so kar pet zlatih medalj - državne prvakinje so postale v obeh kategorijah mlajših in starejših deklic ter med mladinkami -, izkupičku pa dodale še srebro med kadetinjami. "V klubu smo izredno veseli, da je za našimi mlajšimi selekcijami ena najuspešnejših sezon v klubski zgodovini. A rezultat nikakor ni bil primaren cilj, saj strmimo k temu, da dekletom, ki si želijo in so sposobne uspeti v rokometu, omogočimo čim boljše pogoje za igralski in osebnostni razvoj. Eden izmed ciljev je tudi množičnost, pri čemer moram poudariti, da smo v zadnjih letih več kot podvojili število mladih rokometašic, tako da danes v naši šoli trenira okoli 500 nadobudnih deklet," je za uradno klubsko spletno stran povedala Deja Doler Ivanović, članica Izvršilnega odbora kluba.

Deja Doler Ivanović. (Foto: Twitter)

"Za uspešno delovanje se moram v prvi vrsti zahvaliti vsem trenerjem, ki predano opravljajo svoje delo. V naši strokovni ekipi je veliko mladih, ki delujejo v kombinaciji z nekdanjimi odličnimi rokometašicami. Skupaj jih naučijo ogromno," je še pristavila nekdanja igralska ikona ljubljanskega kluba.

V Krimu imajo za seboj eno najbolj uspešnih sezon v mlajših kategorijah.

Za individualni napredek igralk sicer skrbita nekdanji aktivni Krimovki Natalija Derepasko in Marina Vergeljuk, ki je bila leta 2004 na olimpijskih igrah v Atenah nosilka bronaste kolajne. Njunemu delu se občasno pridružita tudi Ljudmila Bodnjeva in Olga Čečkova, prav tako nekdanji igralski ikoni Krima.