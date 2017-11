Krimovke z novo prepričljivo zmago nad Gdynio potrdile napredovanje v drugi del Lige prvakinje

Krimovke so še drugič v dobrem tednu dni premagale Vistal Gdynio, tudi druga tekma se je končala z visokim rezultatom v prid izbrank Uroša Bregarja. Na prvi tekmi so njegove varovanke slavile z 29:19, danes pa z 29:22, z novim parom točk pa so si zagotovile napredovanje v drugi del Lige prvakinj.

Krimovke so še z drugo zmago nad poljsko Gdynio v zadnjem tednu dni potrdile uvrstitev v drugi del rokometne Lige prvakinj. (Foto: Aljoša Kravanja)

Ljubljanske rokometašice so velik korak do novega para točk naredile že v prvem polčasu. Poljakinje so vodile le enkrat, v sedmi minuti so po uspešno izvedeni sedemmetrovki povedle s 4:3. Nato so imele priložnost za +2, kar pa je preprečila Miša Marinček, po še drugi njeni obrambi pa je Alja Koren Krimovke spet popeljala v prednost. V 10. minuti so domače prvič na tekmi povedle z dvema goloma prednosti, za še višjo prednost pa so v tem obdobju naredile kakšno napako preveč. V drugi polovici prvega polčasa so "tigrice" strnile obrambne vrste, kar se jim je obrestovalo. Gostje so se v napadu mučile, domačinke pa so počasi začele nabirati prednost. V 20. minuti so povedle s štirimi goli prednosti. Čeprav so se igralke Vistala v 25. minuti približale na 10:12, so slovenske prvakinje na odmor šle z lepo prednostjo 16:11.

Drugi polčas so igralke Vistala začele bolje, po dveh golih so zaostanek zmanjšale na 13:16. V 37. minuti so Ljubljančanke spet vodile s petimi goli, v 52. minuti pa so prvič na tekmi povedle s +6 (25:19). Nekaj trenutkov kasneje je Jelena Despotović zadela za +7 in poljska klop je klicala minuto odmora. Aneja Beganović je pet minut do konca zadela za 27:20, Miša Marinček je zatem zbrala obrambo, Maria Adler je zadela za +8, Polona Barič po protinapadu za +9 in Vistal je bil na kolenih.

Prvi strelki Krima sta bili Polona Barič in Tjaša Stanko, dosegli sta po šest zadetkov.



Izid:

Krim Mercator - Vistal Gdynia 29:22 (16:11)