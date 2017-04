Küngu razmočena in skrajšana druga etapa, Roglič ostaja na četrtem mestu

Primož Roglič je na začetku letošnje sezone v zelo dobri formi. (Foto: AP)

Stefan Küng in Andrij Grivko sta bila del štiričlanske ubežne skupine, ki je do cilja razpadla, kolesarja BMC in Astane pa sta na koncu obračunala za etapno zmago. 20 sekund za njima je skozi cilj prišla glavnina, sprint te je dobil Italijan Sonny Colbrelli. Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) je v današnji etapi osvojil 20. mesto, Simon Špilak (Katjuša) 57., Janez Brajkovič (Bahrajn Merida) 107., vsi trije so prišli na cilj v času Colbrellija. Kristijan Koren (Cannondale) je osvojil 127. mesto z zaostankom 3:29 minute.

Rumeno majico vodilnega je uspel zadržati Italijan Fabio Felline, ki ima osem sekund prednosti pred Nemcem Maximilianom Schachmannom in Špancem Jesusem Herado ter devet sekund pred Rogličem. Špilak je 26. in zaostaja 23 sekund, Brajkovič je z zaostankom 2:03 minute 67., Koren pa s 6:48 minute zaostanka 87. Organizatorji so sicer današnjo etapo zaradi slabega vremena in snega morali skrajšati. Etapa se je začela v Aiglu, s tem so se izognili spustu s Champeryja, ki bi bil na mokrih cestah preveč nevaren. Etapo so skrajšali za 22,3 kilometra.