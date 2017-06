Slovenske rokometašice z minimalnim porazom na sosedskem derbiju do svetovnega prvenstva

Ne glede na to, da bi si morda na koncu želeli zmage ali neodločenega izida, mislim, da smo pripravile lep uspeh za slovenski ženski rokomet in se po dvanajstih letih spet uvrstile na svetovno prvenstvo. Tamara Mavsar, levo krilo reprezentance

Slovenske rokometašice so se po zmagoslavju nad Hrvaticami petič prebile na svetovno prvenstvo, ki bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. Nazadnje so na mundialu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, ko so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto, najboljše pa so bile na Hrvaškem leta 2003, ko so zasedle osmo mesto. Od evropskih reprezentanc so se na letošnje svetovno prvenstvo poleg Slovenije že uvrstile Nemčija, Danska, Francija, Nizozemska, Norveška, Madžarska, Romunija, Srbija in Švedska. Slovenske rokometašice so v prvem polčasu prikazale zelo slabo predstavo in zapravile velik kapital petih golov naskoka iz Osijeka. Že uvodne minute so nakazale, da se Slovenkam obeta hud boj za preboj na svetovno prvenstvo, saj njihova obramba ni delovala. Pod pričakovano ravnijo sta bili tudi vratarki Amra Pandžić in Miša Marinček, ki zavoljo poškodbe ni branila na sobotni prvi tekmi, zelo bleda je bila tudi slovenska igra v napadu. Izbranke Uroša Bregarja so že po enajstih minutah igre zaostale za tri gole (2:5), štiri minute kasneje pa je pri izidu 4:7 zahteval minuto odmora. A njegovi napotki in številne kadrovske korekcije niso prinesli zasuka, njegove varovanke so še naprej "capljale na mestu", v 24. minuti pa tudi zapravile prednost s prvega dvoboja in zaostale za šest golov (7:13).

Slovenke so se na velik odmor podale z zaostankom štirih zadetkov (12:16), v začetku drugega pa so zaigrale veliko bolje in že v šesti minuti nadaljevanja znižale na 18:19. Njihovega - v primerjavi s prvim polčasom veliko hitrejšega - ritma je nato porušila izključitev Maje Užmah, Hrvatice so jim namreč minuto kasneje znova ušle za tri gole (18:21). Nov "šok" so doživele v 43. minuti, ko je Užmahova, sicer nosilka slovenske obrambe in igralka, ki je poleg Nine Jeriček danes odigrala svojo zadnjo tekmo, prejela tretjo dvominutno izključitev in rdeči karton, njene soigralke pa so zaostale za štiri zadetke (19:23). Bregarjeve varovanke v prelomnih trenutkih niso blestele, naredile so kopico napak, z bojevito in srčno predstavo pa vendarle preprečile veliko blamažo. V 52. minuti so - po golu Tamare Mavsar - znižale na 23:24, v zadnjih sedmih minutah živčnega in razburljivega dvoboja pa niso popustile, izpolnile so zastavljen cilj in se uvrstile na svetovno prvenstvo v Nemčiji. V slovenski reprezentanci sta bili najbolj učinkoviti Tjaša Stanko s sedmimi in Mavsarjeva s šestimi goli.

Izid povratne tekme kvalifikacij za SP:

Slovenija* ‒ Hrvaška 27:28 (12:16) /28:23/

Slovenija: Marinček, Pandžić, Ferfolja 2, Gros 4, Rebolj, Jeriček 4, Stanko 7 (2), Mavsar 6, Lazović 1, Zulić, Irman 1, Koren, Barič 2, Vrček, Krhlikar, Užmah.

Hrvaška: Kapitanović, Pijević, Debelić 4, Zadravec, P. Posavec, Mičijević 1, Krsnik 4, Plahinek 1, S. Posavec 3, Vidak, Kalaus, Domjan, Glavan, Marić 6, Kožnjak 3, Benko 6.