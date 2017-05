FOTO: Imamo jo! Slovenci z zmago nad Belgijo prvič do vozovnice za SP v odbojki

Tako Belgijci kot Slovenci so v "finale" kvalifikacijskega turnirja vstopili s štirimi zmagami in brez izgubljenega niza. Pred tekmo se je vedelo, da sta ekipi izenačeni, polni odličnih serverjev, in da bo ta element eden od pomembnejših, če ne celo najpomembnejši za končno zmago. In to je uvodni niz le potrdil. Obe ekipi sta z njim veliko tvegali, uspeh pri tem je bil spremenljiv na obeh straneh. Slovenci so imeli kapetana Tineta Urnauta, ki je s serijo dobrih začetnih udarcev najprej izničil minimalno prednost gostov, nato pa pred končnico še poskrbel za vodstvo 20:17. Ko je že kazalo, da bodo Slovenci zanesljivo dobili prvi niz, pa so udarili tudi belgijski "float" serverji, ki so svoji ekipi zagotovili prvo zaključno žogo, nato so jih imeli še nekaj, pri izidu 27:28 pa so četrto tudi izkoristili. Tudi na začetku drugega niza slovenski servis ni hotel na nasprotno polje, kar so Belgijci izkoristili in z odličnim blokom povedli z 9:6. Da pa se niso bolj odlepili, so poskrbeli servisi Klemna Čebulja in tudi borbenost v obrambi, to je Sloveniji prineslo izenačenje na 14:14. Domači so prvič povedli z asom Urnauta, njegovim tretjim na tekmi, za rezultat 19:18. Po bloku Mitje Gasparinija je prednost narasla na dve točki, toda mirne končnice spet ni bilo. Gosti so ubranili dve zaključni žogi, toda blok Urnauta je Sloveniji vendarle zagotovil izenačenje.

V dvorani Stožice so lahko slovenski odbojkarji računali na glasno podporo s tribun. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Brez evforije, vemo, kaj moramo delati!" je po začetnem vodstvu v tretjem nizu soigralce opozarjal glasni, strogi, a tudi za igro razpoloženi Urnaut, a kaj je treba delati, so dobro vedeli tudi tekmeci, ki si nikakor niso dovolili, da zaostanejo več kot dve točki. Še več. V končnici so po napaki Gasparinija celo povedli z 22:21 in na pomolu je bil nov dramatični zaključek niza. As Urnauta je domači ekipi priskrbel prvo zaključno žogo, as Gasparinija pa je na veliko veselje glasnih navijačev zagotovil vodstvo 2:1. Četrti niz pa ni bil več tako izenačen. Razpoložena Urnaut in Gasparini sta svojo ekipo povlekla, v pravem času je blok prispeval Jan Kozamernik. Slovenci so povedli z 8:4 in 12:7 in po bloku Gasparinija 14:8 ter brez večjih težav osvojili tisto, kar jim je še manjkalo.

Izidi tekem 5. kroga kvalifikacij za SP:

Skupina C

Slovenija ‒ Belgija 3:1 (-28, 24, 25, 20)

Slovenija: Štern, Pajenk 11, Kozamernik 6, Šket, Gasparini 24, Kök, Vinčić 2, Štalekar, Koncilja 2, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 18, Čebulj 18.

Belgija: Van Den Dries, Deroo 14, Van Hirtum, Stuer, Lecat, Klinkenberg, Verhees 5, Van de Voorde 10, Van Walle 15, Ribbens, D'Hulst, Valkiers 1, Rousseaux 14, Van de Velde 1.

Gruzija ‒ Izrael 0:3 (-13, -22, -19)

Lestvica:

1. Slovenija 5 5 0 15:1 15 točk

2. Belgija 5 4 1 13:3 12

3. Portugalska 4 2 2 6:7 6

4. Izrael 5 2 3 7:11 5

5. Latvija 4 1 3 5:7 4

6. Gruzija 5 0 5 0:15 0

Druge skupine

Hrvaška ‒ Srbija 0:3

Španija ‒ Severna Irska 3:0

Nizozemska ‒ Slovaška 3:2

Ukrajina ‒ Turčija 0:3

Norveška ‒ Švica 2:3

Švedska ‒ Ciper 3:2

Kosovo ‒ Črna gora 0:3

Romunija ‒ Madžarska 3:0

Moldavija ‒ Avstrija 3:1

Azerbajdžan ‒ Islandija 3:0