Kyrgios po odsluženi kazni pripravljen na teniško vrnitev, bo zdržal brez novih incidentov?

Združenje ATP je 21-letnega Avstralca kaznovalo zaradi nešportnega vedenja v 2. krogu turnirja v Šanghaju v dvoboju proti Nemcu Mischi Zverevu, ko se je spustil v verbalno izmenjavo in prepir s sodnikom in gledalci na tribunah, namenoma izgubljal točke, se pretvarjal, da ne more odgovoriti na lahke nasprotnikove udarce, ter namenoma zelo slabo serviral.

Kyrgios pravi, da je pripravljen na vrnitev v teniško karavano. (Foto: AP)

Suspendirali so ga za osem tednov, kazen pa bi veljala do 15. januarja 2017. A Kyrgiosu so obenem ponudili znižanje kazni v primeru, če bo sodeloval pri posvetih s športnim psihologom, kar je Kyrgios tudi storil. Združenje mu je tako kazen z osmih tednov skrajšalo le na tri, ob tem pa bo moral plačati še 25.000 dolarjev denarne kazni.

Kyrgios sicer med teniško srenjo slovi po nešportnem obnašanju na terenu. Tako je moral med drugim leta 2014 plačati 25.000 dolarjev kazni, ker je med dvobojem v Montrealu izzival in provociral Švicarja Stana Wawrinko, da se je Švicarjeva simpatija Donna Vekić, prav tako igralka tenisa, spustila v kratkotrajno intimno razmerje z drugim avstralskim tenisačem Thanasijem Kokkinakisom. Številni so tudi njegovi spori z avstralsko zvezo.