Landi etapa, Quintana slekel Dumoulina: obeta se izjemen zaključek jubilejnega Gira

Landa je po dveh drugih mestih, končno dobil etapo na letošnjem Giru. (Foto: Twitter)

Na kolesarski dirki po Italiji je po 19. etapi prišlo do spremembe v vodstvu. Tom Dumoulin je imel v etapi s ciljem na vzponu v Piancavallu obilo težav, tako da je zaostal za konkurenti in moral predati rožnato majico Kolumbijcu Nairu Quintani, ki ima zdaj 38 sekund prednosti pred Nizozemcem in 43 sekund pred Italijanom Vincenzom Nibalijem. Etapno zmago je sicer končno dočakal Španec Mikel Landa (Sky), ki je za minuto in 49 sekund premagal Portugalca Ruia Costo, tretje mesto je zasedel Francoz Pierre Rolland. Najboljši Slovenec na dirki Jan Polanc se je spet odlično boril, bil dolgo časa v skupini favoritov, sredi zaključnega vzpona pa je popustil, za zmagovalcem zaostal deset minut in 47 sekund in zasedel 27. mesto.

Nairo Quintana je novi vodilni na jubilejnem Giru. (Foto: AP)

Izidi 19. etape:

1. Mikel Landa (Špa/Sky) 4:53:00

2. Rui Costa (Por/UAE Emirates) + 01:49

3. Pierre Rolland (Fra/Cannondale-Drapac) 01:54

4. Pello Bilbao (Špa/Astana) 02:12

5. Sebastian Henao (Kol/Sky) 03:06

6. Jevgenij Šalunov (Rus/Gazprom-Rusvelo) 03:51

7. Luis Leon Sanchez (Špa/Astana) isti čas

8. Matteo Busato (Ita/Wilier Triestina) 05:05

9. Lorenzo Rota (Ita/Bardiani CSF) isti čas

10. Ilja Koševoj (Blr/Wilier Triestina) 06:44

...

29. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 10:41

76. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 23:23

82. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 23:28

111. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 28:11

121. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) isti čas

125. Luka Mezgec (Orica-Scott) isti čas

skupni vrstni red:

1. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 85:02:40

2. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) + 0:38

3. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 0:43

4. Thibaut Pinot (Fra) 0:53

5. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša) 1:21

6. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2r/La Mondiale) 1:30

7. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 2:48

8. Adam Yates (VBr/Orica-Scott) 6:35

9. Bob Jungels (Luk/QuickStep Floors) 7:03

10. Steven Kruijswijk (Niz/Lotto/NL Jumbo) 7:37

...

12. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 14:13

102. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 3:30:29

106. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 3:35:27

135. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 3:56:52

142. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 4:02:18

143. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 4:02:44