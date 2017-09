Legendarnega Marca Pantanija niso umorili

Italijansko vrhovno sodišče je sklenilo, da nekdanjega italijanskega kolesarskega zvezdnika Marca Pantanija niso umorili, poročajo italijanski mediji. Družina nekdanjega zmagovalca dirk po Franciji in Italiji je leta 2014 ponovno odprla preiskavo smrti, saj je sumila, da so ga leta 2004 umorili.

Tonina Pantani, mati pokojnega italijanskega kolesarskega zvezdnika Marca Pantanija, ki se težko miri z dejstvom, da je italijansko vrhovno sodišče razsodilo v nasprotju s pričakovanji in trditvami družine Pantani. (Foto: Reuters)

Spomnimo, Pantanija so 14. februarja 2004 našli mrtvega v hotelu v Riminiju, preiskavo o smrti kolesarskega zvezdnika pa so znova začeli leta 2014. Sodišče v Riminiju je že junija 2016 zaključilo z ugotovitvijo, da ni nobenih dokazov o umoru Pantanija. Antonio De Rensis, odvetnik kolesarjeve družine, pa se je zatem pritožil na vrhovno sodišče.

Pantanijeva družina je trdila, da je neka tretja oseba odgovorna za smrt, preiskovalci pa verjamejo, da je "Pirata", kakor so klicali kolesarja, v smrt pahnilo dolgoletno uživanje drog in slabo psihično stanje, v katerega je padel leta 1999, ko so ga izključili z Gira. Pantani je bil tistega leta v majici vodilnega in le eno gorsko etapo do konca dirke pozitiven na dopinškem testu.