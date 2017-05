Legendarni Lauda hvali Bottasa: Je odlična zamenjava za Rosberga, Finec dodaja: Želim si še več

Moštvo Mercedes je znalo proslaviti prvo zmago Valtterija Bottasa. (Foto: AP)

Za dirkači Formule 1 je četrta preizkušnja v letošnji sezoni. Dirko za VN Rusije v olimpijskem parku v Sočiju je z zrelo vožnjo dobil Valtteri Bottas, ki je tako prvič v karieri slavil v kraljici motošporta. Finec je v zaključku dirke zdržal siloviti nalet Sebastiana Vettla in prvo zmago v karieri slavil z manj kot sekundo prednosti pred trenutno vodilnim v točkovanju svetovnega prvenstva in zmagovalcem dveh dirk v letošnji sezoni. Dirkač Mercedesa je krstno zmago tlakoval že na startu, ko je s tretjega startnega mesta prehitel oba Ferrarija in nato, razen med postanki, vodil celotno dirko. S tem je tudi poskrbel, da je Mercedes dobil še četrto dirko v Sočiju, od kar je VN Rusije nazaj na koledarju Formule 1. Finca, ki se je Mercedesu pridružil pred začetkom letošnje sezone (prej je bil dirkač moštva Williams op. p.), hvali tudi legendarni Niki Lauda, ki je sedaj eden iz med šefov srebrnega moštva. "Prva zmaga v karieri, je za dirkača vedno najtežje dosegljiva. To vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Vsaka naslednja je lažja. Sedaj je dokazal, da je sposoben zmagovati," je takoj po dirki dejal Lauda. Avstrijec je sicer tudi pohvalil drugega dirkača Mercedesa, trikratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki je dirko v Rusiji zaključil na četrtem mestu. To je za Britanca po eni zmagi in dveh drugih mestih, najslabši rezultat v sezoni. "Lewis je izjemen talent, svetovni prvak, na tej dirki je bilo veliko odvisno od pogojev. Danes ga je Valtteri premagal, ampak lahko, da bo na naslednjih treh dirkah Lewis boljši," je še pristavil nekdanji svetovni prvak. Lauda je sicer prepričan, da so pri Mercedesu potegnili pravo potezo, ko so se odločili, da upokojenega svetovnega prvaka Nica Rosberga zamenjajo z Bottasom. "On je zelo dobra menjava za Nica, moram priznati. Prvi pole position in prva zmaga na prvih štirih dirkah. To res ni slab izkupiček zanj in za moštvo," je zaključil Lauda.

Zadovoljen pa je bil seveda po prvi zmagi v karieri tudi Bottas, ki je bil že pred dirko prepričan, da se lahko s hitrima Ferrarijema bori za zmago. "Seveda je prva zmaga nekaj posebnega. Vselej verjameš vase, da ti lahko uspe. Če ne verjameš, nima smisla, da si sploh v tem športu. Če si prepričan, da ti ne bo uspelo, je bolje, da ostaneš doma. Vedno sem bil prepričan, da mi lahko uspe in prva zmaga je zgolj to potrdila. Sedaj ko je konec, si želim še več. Želim si ponoviti ta uspeh in zmagati še večkrat. To sicer letos ne bo tako enostavno, kot vidite, se bomo štirje dirkači borili za zmage. Sezona bo dolga in jaz bi rad govoril na stezi in ne izven nje," je samozavestno po premierni zmagi v karieri pripovedoval Bottas. Karavana Formule 1 se sedaj seli v Evropo, kjer bo na sporedu VN Španije v Barceloni. V Katalonijo kot vodilni v svetovnem prvenstvu prihaja Vettel, ki je zbral 86 točk in jih ima 13 več od Hamiltona in 23 več od zmagovalca Rusije.