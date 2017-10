Legendarni tenisač prepričan: 'Đokovića težijo mentalni problemi, saj poškodbe dostikrat vplivajo na psihični nivo igre'

Poškodba komolca mu je onemogočila nadaljevanje četrtfinalnega obračuna. (Foto: AP)

Teniška sezona se ni iztekla po pričakovanjih srbskega tenisača Novaka Đokovića, ki se je zaradi poškodbe komolca od igrišč poslovil že v juliju. Do težav, pri sicer dolgotrajni poškodbi, je prišlo v četrtfinalu prestižnega Wimbledona, ko je zaradi bolečine moral priznati premoč Čehu Tomašu Beydrichu. Prav zato so se v javnosti pojavila številna ugibanja in špekulacije, ki niso dale miru niti teniški legendi Johnu McEnroeju. "Težko je reči, saj je vsak posameznik svoja zgodba. Nisva si dovolj blizu, da bi vedel, kaj točno se dogaja ampak rekel bi, da ima Murray težave s poškodbami, medtem ko Đokovića težijo mentalni problemi. Res je, da poškodbe dostikrat vplivajo na mentalni nivo igre," je svoje mnenje v pogovoru z novinarji delila legenda svetovnega tenisa.

I was so fast on the track that I needed a parachute.... cc @usainbolt A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Sep 10, 2017 at 1:57pm PDT

Kljub temu pa je odkrito priznal, da ga je močno presenetila Đokovićeva odločitev o menjavi celotne ekipe. "Bil sem presenečen. Običajno zmagovalne formule ne menjaš kar tako. Zamenjava celotne ekipe je nekaj neverjetnega. Nisem prepričan, zakaj se je tako odločil," je zaključil McEnroe. Srbski tenisač je namreč po turnirju v Rimu povsem razpustil svojo trenersko ekipo, vanj o pa povabil tudi novega fizioterapevta Ulysesa Badia. Slednji je tako v pogovoru z argentinskimi mediji priznal, da Srb že nestrpno pričakuje novo sezono. "Novakova poškodba je specifične narave, vendar jo uspešno nadzorujemo. Odločitev, da predčasno konča sezono je bila zagotovo ključna. Vidim ga, da v njem kar tli želja po vrnitvi na teniška igrišča," je povedal fizioterapevt , ki skrbi za Đokovićevo zdravje.