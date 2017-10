Zvezdniški PSG dolgo časa 'lomil' Celjane, pivovarji iz Pariza z visoko dvignjenimi glavami

Celjani so z rožnatimi dresi v Parizu opozarjali na zahrbtni rak dojk. (Foto: Celje Pivovarna Laško)

Slovenski rokometni prvaki so v francoski prestolnici zapustil dober umetniški vtis, a tretjič v tej sezoni ostali brez točk v najbolj imenitni skupini evropske lige prvakov. Po porazih proti madžarskemu Veszpremu ter danskemu Aalborgu je celjsko zasedbo na kolena položila najbolj zvezdniška zasedba na stari celini iz Pariza. Celjsko moštvo bo v prihodnjem krogu v soboto, 14. oktobra, v okviru skupine B gostilo beloruski Meškov iz Bresta, za katerega igrata nekdanja njegova člana - Vid Poteko in Simon Razgor. Celjani so navzlic odsotnosti poškodovanega Boruta Mačkovška fantastično odprli tekmo v mestu luči. Z granitno obrambo, bliskovitimi (pol)protinapadi in preudarnimi napadi v uvodnih minutah niso le zasenčili rokometne "bogataše" iz Pariza, temveč so jih tudi šokirali. Že po petih minutah igre so si priigrali tri gole prednosti (4:1), lepo zalogo v zadetkih pa držali do 10. minute (8:5). Nato je nekdanji selektor slovenske izbrane vrste in nekdanji trener Celja Zvonimir Serdarušić od svojih varovancev zahteval popolno mobilizacijo in igro do skrajnih meja. V uvodnih minutah dokaj "mehki" Parižani so zaigrali zelo zavzeto v obrambi, portugalska sodnika pa sta njihovo igro na robu izključitve vseskozi tolerirala. Slovenski prvaki so bili do 20. minute v rezultatski prednosti, nato pa se je pri gostiteljih razigral Uwe Gensheimer. Nemški krilni reprezentant je v 20. minuti tekmo postavil v začetno izhodišče (12:12), le minuto kasneje pa jih prvič na dvoboju pahnil v zaostanek (12:13). Celjani do konca prvega polčasa niso več niso našli pravega recepta za igro Parižanov, ki so jim do odhoda na veliki odmor ušli za štiri gole (14:18).

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so dobro odprli drugo polovico tekme, takoj so naredili delni izid 2:0 in prepolovili zaostanek iz prvega polčasa. Na krilih golov Žige Mlakarja in Gala Marguča ter dobri igri v obrambi so se v 42. minuti po zadetku Marguča približali zgolj na zadetek (22:23), v naslednjem obdobju pa nekajkrat zapravili priložnost za izenačenje. Celjani so bili vse do zadnjega zvoka sirene konkurenčni nesramno bogatim Parižanom, za preobrat pa je zmanjkalo nekaj več predrznosti in kanček sreče, res pa je tudi, da jim je šestdesetminutni boj s telesno izjemno močnimi gostitelji vzel tudi precej moči. V 56. minuti so zastali za tri gole (26:29), tega primanjkljaja niso več mogli nadoknaditi, ob tem so v sami končnici - zavoljo izključitve Tilna Kodrina - imeli igralca manj na igrišču. V celjski ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Mlakar, ki je dosegel deset golov, Marguč je prispeval štiri zadetke.

Izid 4. kroga Lige prvakov:

Skupina B

Paris Saint-Germain ‒ Celje Pivovarna Laško 32:27 (18:14)

* Dvorana Pierre de Coubertin, gledalcev 3500, sodnika: Santos in Fonseca (oba Portugalska).

* PSG: Corrales, Omeyer, Gensheimer 7, Mollgaard, Stepanić 1, Sagosen 7, Kounkoud 3, Damjanović, Remili 1, Abalo 3, L. Karabatić 1, Hansen 4, Narcisse, Nielsen, N. Karabatić 4, Nahi 1.

* Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 2, Razgor, Suholežnik, Marguč 4, Mitrović, Kodrin 2, Makuc 1, Anić 2, Dušebajev 3, Mlakar 10, Bečiri 3, Ocvirk.

* Sedemmetrovke: PSG 3 (3), Celje Pivovarna Laško 2 (2).

* Izključitve: PSG 8, Celje Pivovarna Laško 8 minut.

* Rdeči karton: /.