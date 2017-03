Lino Červar ponovno selektor hrvaških rokometašev

Lino Červar (Foto: Damjan Žibert)

"Prišel sem domov. Trener živi s kovčkom v roki, moje potovanje pa traja že zelo dolgo, 40 let, od tega 20 v tujini. Pride trenutek, ko si človek želi doma in družine. Zahvalil se bi rad Makedoncem, ki so me sprejeli odprtih rok. Čeprav sem sedem let starejši, pa sem lačen zmag in uspehov. Želim se boriti do konca in to prenesti tudi na svoje igralce," je dejal Lino Červar na predstavitvi.



Svoje ekipe sodelavcev še ni objavil, na trenerski klopi pa je nasledil Željka Babića, katerega usodo sta zapečatila dva nesrečna poraza na svetovnem prvenstvu januarja letos v Franciji, najprej v polfinalu z Norveško in nato v tekmi za bron s Slovenijo. Slednja je 28. januarja po velikem preobratu v samem zaključku tekme v boju za bron premagala Hrvaško z 31:30 in osvojila prvo medaljo na svetovnih prvenstvih in drugo na velikih tekmovanjih. Pred tem so bili slovenski rokometaši srebrni na evropskem prvenstvu na domačih tleh leta 2004.