Lochte naslednji v nizu, ki ni zdržal pritiska: priznal je, da je po polomu v Riu razmišljal o samomoru

Lochte se je po olimpijskih igrah znašel v hudi depresiji. Razmišljal je celo o samomoru. (Foto: AP)

Ameriški olimpijski komite (USOC) je plavalca zaradi lažne prijave ropa na olimpijskih igrah v Riu kaznoval z desetmesečno prepovedjo nastopov. Štirimesečne suspenze so dobili trije preostali ameriški plavalci, ki so sodelovali pri škandalu, Gunnar Bentz, Jack Conger in James Feigen. Plavalci so si oboroženi rop na bencinski črpalki preprosto izmislili kot opravičilo za noč preživeto v pijančevanju. Izmišljena zgodba o ropu po nočnem popivanju in veseljačenju je skorajda zanetila mednarodni spor med Brazilijo in ZDA.

"Po dogodkih v Riu sem bil verjetno najbolj osovražena oseba na svetu. Bil sem na robu obupa ter nekajkrat v solzah, po glavi pa so mi rojile misli, da ne bi bilo slabo, če bi kar zaspal in se nikoli več ne bi zbudil," je dejal Lochte za ESPN. Na vprašanje, ali je razmišljal o tem, da bi se ubil, je Lochte, ki je tako naslednji v nizu vrhunskih športnikov, ki niso zdržali medijskega pritiska, prikimal in dodal: "Bil sem pred tem, da bi zavrgel vse svoje življenje." Lochte, ki se mu bo suspenz iztekel 30. junija, je že pred tem razkril, da je po olimpijskih igrah zapadel v depresijo. V Riu je sicer osvojil zlato medaljo z ameriško štafeto v disciplini 4x200 m prosto.

Nosilec 12 olimpijskih kolajn je napovedal, da se želi kvalificirati v ameriško odpravo za poletne olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Takrat bo star 36 let.