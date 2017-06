Chris Froome pred Tourom še enkrat zanikal uporabo dopinga, a dvom ostaja

Chris Froome (Foto: AP)

Chris Froome bo nastopil na letošnji francoski pentlji. "Lahko govorim le o svojih izkušnjah in z vso gotovostjo lahko zatrdim, da mi v mojem moštvu niso dajali triamcinolona," je dejal Froome v intervjuju za četrtkovo izdajo britanskega Guardiana. Na dodatno podvprašanje, če je kadarkoli v karieri jemal triamcinolone, je dvaintridesetletni britanski kolesar odgovoril z ne. Vprašanje dovoljene uporabe sicer prepovedanih snovi v terapevtske namene se je sprožilo ob primeru Bradleyja Wigginsa, prvega britanskega kolesarja, ki je osvojil sloviti kolesarski Tour. Leta 2012 ga je britanska kraljica odlikovala z nazivom viteza. Petkratni olimpijski prvak Wiggins je skupaj z managerjem ekipe Sky Davom Brailsfordom deležen hudih očitkov s strani britanske antidopinške agencije UKAD. Uradno tekmovalno upokojenemu Wigginsu so v njegovem moštvu dajali triamcinolone in to trikrat, za kar obstajajo dokazi, saj so Wigginsu vsakič dovolili uporabo tega hormonskega pripravka izjemoma, in sicer v terapevtske namene. Tako šef Skyja Brailsford kot Wiggins vztrajata, da so mu vbrizgali kortikosteroid pred tremi velikimi dirkami v letih 2011, 2012 in 2013 kot preparat Fluimucil za zmanjševanje posledic alergije na cvetni prah, senenega nahoda. Wiggins se je aprila 2015 razšel s Skyjem, upokojil pa se je lanskega decembra.

Izvršilna direktorica UKAD Nicole Sapstead ne zaupa predstavnikom moštva Sky, kajti razpolagajo s podatki, da so v tej britanski kolesarski ekipi nabavili zalogo tega preparata, ki zadostujejo za več kot le tri injekcije, ki jih je bil menda v vsem tem času deležen le Wiggins.