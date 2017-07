Lovi Bottas 'trojni S'? Po zmagah v Sočiju in Spielbergu, odlično formo kaže tudi v Silverstonu

Valtteri Bottas je v letošnji sezoni dobil dirki v Rusiji in Avstriji. (Foto: AP)

Na popoldanskem treningu je bil Valtteri Bottas za 47 tisočink hitrejši od domačega aduta in moštvenega sotekmovalca Lewisa Hamiltona, tretji je bil Bottasov rojak pri Ferrariju Kimi Räikkönen. Četrti čas je dosegel vodilni v skupnem seštevku, prvi Ferrarijev voznik Nemec Sebastian Vettel. Bottas je bil najhitrejši že na prvem prostem treningu. Tudi dopoldne je bil drugi štirikratni zmagovalec te dirke Hamilton, ki je zaostal le 0,078 sekunde, na tretje in četrto mesto sta se uvrstila dirkača Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen in Avstralec Daniel Ricciardo, za njima pa sta se zvrstila še oba dirkača Ferrarija. Peti je bil Räikkönen, mesto za njim pa Vettel.

V svetovnem prvernstvu je pred VN Velike Britanije, po kateri bo tekmovanje na polovici sezone, v vodstvu Vettel, ki ima 20 točk prednosti pred Hamiltonom. Tretji je Bottas, ki ima še 15 točk manj.