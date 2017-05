Luka Žvižej ne bo več "pivovar"

Luka Žvižej po koncu sezone zapušča dvorano Zlatorog.

"Žal se z Luko nismo dogovorili o nadaljevanju njegove kariere v Celju. Po zelo korektnih in dolgotrajnih pogajanjih nobena ponudba na žalost ni bila sprejemljiva, zato se naše poti ob izteku sezone razhajajo. Verjamemo, da bo Luka še naprej deloval v tem športu, ki mu je gotovo ogromno dal in morda se kdaj v prihodnje naše poti znova snidejo," je za celjsko spletno stran povedal direktor Celja Pivovarne Laško Gregor Planteu. Žvižej je kariero začel v Celju, zatem pa ga je pot vodila še k Teki Cantabrii, Barceloni in Picku Szegedu.

Kot je poročalo delo.si, bodo Celje po sezoni zapustili tudi Ivan Gajić, Povilas Babarskas, Arthur Patrianova, Miha Zarabec (Kiel) in Blaž Janc (Kielce), verjetno pa tudi Vid Poteko (Meškov), prišli pa bodo Španec Daniel Dušebajev, Črnogorec Branko Vujović in slovenski vratar Urh Kastelic. Kot še piše delo.si, pa bo v sezoni 2018/19 vrste 20-kratnih državnih prvakov okrepil nadarjeni 19-letni levi zunanji igralec Josip Šarac, član Ljubuškega.