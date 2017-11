Maestro Federer pospravil tudi Čilića, v polfinale Londona s 13. zaporedno zmago

Federer nadaljuje z izvrstnimi predstavami v zaključku sezone 2017. (Foto: AP)

Roger Federer tako po porazu v četrtfinalu US Opena proti Juanu Martinu del Potru še ne pozna poraza. Za Švicarja je bila to še 13. zaporedna zmaga pod okriljem tekmovanja ATP. Federer si je v Londonu zagotovil prvo mesto v skupini B, kar pomeni, da bo v polfinalu igral proti drugouvrščenemu tenisaču skupine A. To pa bo bodisi Dominic Thiem bodisi David Goffin. Prvo mesto v skupini A si je namreč že zagotovil Bolgar Grigor Dimitrov.

"V prvem nizu nisem bil najboljši, potem pa sem ujel pravi ritem. Res je, da sem bil že prej uvrščen v polfinale, morda sem bil prav zato celo preveč sproščen. Potem sem si rekel, da si ne smem privoščiti takšnega pristopa in bilo je precej bolje," je po dvoboju dejal Švicar, ki je dobil osmega od devetih medsebojnih obračunov s Čilićem. Hrvat v Londonu na treh tekmah ni vknjižil zmage.

ATP London, 3. krog, skupina B:

Roger Federer (Švi) - Marin Čilić (Hrv) 6:7 (5), 6:4, 6:1