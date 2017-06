Majka zmagovalec kraljevske etape dirke Po Sloveniji

Rafal Majka (Foto: AP)

Rafal Majka je tako prevzel tudi skupno vodstvo in bo najbrž letošnji zmagovalec dirke. Do konca dirke je namreč le še nedeljska etapa, ki se bo po pričakovanjih končala s sprintom v Novem mestu, Poljaku lahko skupno zmago odnese le še kakšna okvara. "Težko je bilo. Mislim pa, da sem napadel malo prepozno. Vedel sem, da je prvih šest kilometrov zelo strmih, zadnji kilometri so prav tako težki, a ne tako kot uvodni. Veliko sem napadal, a se nisem rešil Jacka. Vedel sem, da je Visconti hitrejši, zato sem upal na sodelovanje z Jackom. Na koncu je važno, da sem zmagal na etapi," je v cilju povedal Majka, dvakrat najboljši hribolazec dirke po Franciji. Poljak je prišel v Slovenijo po tritedenskih pripravah v Sierri Nevadi z željo, da na slovenskih cestah ujame pravo pripravljenost za Tour de France. Priznal je, da je dirka Po Sloveniji pravi test, saj so bile vse dosedanje etape ravno prav zahtevne. Od Slovencev se je najbolj izkazal mladi kolesar Roga Tadej Pogačar. Zasedel je peto mesto, na cilju pa oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja. "Nisem pričakoval, da bom tako spredaj. Pričakoval sem prvo dvajseterico. Zadnja dva dneva sem se počutil zelo dobro, zato sem lahko danes dal od sebe maksimum," so bile prve besede Pogačarja, ki je o vzponu na Roglo dejal: "Klanec je bil dolg. Ko so so prvi trije odcepili, sem si rekel, samo takšen tempo naprej in bom daleč prišel."





Jan Polanc (Foto: Twitter)

Osemnajstletnik iz Komende velja za veliki up slovenskega kolesarstva, kar je večkrat dokazal v mladinski kategoriji, današnje peto mesto šteje kot največji uspeh kariere. Njegova pot do najboljših bo še dolga, a se s pritiski za zdaj odlično spopada. "Občutki so neverjetni, res je fajn," o tem na kratko dejal Pogačar. Drugih domačih predstavnikov ni bilo v prvi deseterici, takoj za njo je v cilj na 14. mestu prišel Jan Polanc, prvi slovenski adut, ki pa je dosegel manj, kot so mnogi pričakovali po odličnih predstavah na Giru. Zelo dobro je dolgo časa vozil tudi vodilni po dveh etapah Luka Mezgec, ki je na začetku vzpona celo narekoval ritem najboljšim, a je bilo to le delo za moštvenega kolega Haiga in ne napad na visoke uvrstitve. Med dvajseterico je od Slovencev končal še Domen Novak na 17. mestu. Etapa je imela tudi beg, v katerem je od Slovencev najprej sodeloval Žiga Grošelj (Adria Mobil), ki je osvojil en leteči in en gorski cilj, pozneje se je ubežni skupini pridružil Matej Mugerli, Primorec je danes praznoval 36. rojstni dan. Beg skupine se je končal pred vzponom na Roglo.

Skupno ima etapo pred ciljem Majka štiri sekunde prednosti pred Viscontijem, še osem sekund več zaostaja na tretjem mestu Haig. Četrti je Avstrijec Gregor Mühlberger, peti pa Pogačar, ki bo, kot kaže, na koncu najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi.

V nedeljo bo v Novem mestu rdečo majico najboljšega po točkah skušal zadržati Luka Mezgec, junak druge etape s ciljem v deževni Ljubljani.