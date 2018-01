Makedoncem ob bučni podpori s tribun uspelo odščipniti točko favoriziranim Nemcem, Španija prva v skupini D

Nemški rokometni reprezentanci, branilki naslova evropskega prvaka, na prvenstvu na Hrvaškem po srečni točki v obračunu s Slovenijo ni uspelo premagati niti Makedonije. Tekma med njimi in Makedonci v Zagrebu se je končala z istim izidom kot tekma med Nemčijo in Slovenijo, na semaforju je po koncu kazalo 25:25 (12:11).

Nemci so se morali sprijazniti s točko. (Foto: Damjan Žibert)

Makedonci bodo tako osvojili prvo mesto v skupini C in bodo v nadaljevanje tekmovanja s seboj vzeli tri točke, Nemci pa dve.

Makedonci so se vso tekmo proti favoriziranemu tekmecu dobro držali, na koncu pa imeli celo priložnost za zmago. Njen "težkokategorni" pivot Stojanče Stoilov se je 15 sekund pred koncem sam znašel na črti, ki označuje kazenski prostor, a mu je vratar Silvio Heinevetter strel ubranil. Nemci so imeli 11 sekund za zadnji napad, vendar so izsilili le zaključni strel z devetih metrov, ki pa je končal v živem zidu.

Z osmimi goli je bil najboljši strelec tekme Steffen Weinhold, pri Makedoncih jih je Filip Taleski dosegel šest.

(Foto: Damjan Žibert)

Slovo Madžarov, prvo mesto Špancem

Napredovanje iz skupine D so si v prvi današnji tekmi zagotovili Čehi, ki so s 33:27 ugnali Madžare in jih tako poslali domov. Junak tekme je bil Ondrej Zdrahala, ki je k zmagi prispeval kar 14 golov, pri Madžarih jih je devet dosegel znanec s slovenskih igrišč Mate Lekai.

O končnem vrstnem redu v skupini pa je odločala tekma med Španijo in Dansko. Španija jo je izgubila, a zaradi visoke zmage nad Čehi osvojili prvo mesto, druga je Danska, tretja pa Češka, vse pa naprej odnašajo po dve točki.

Danci so vodili večji del tekme, sedem minut pred koncem tudi že s petimi goli razlike. Njihov najboljši strelec je bil Peter Balling Christensen, pri Špancih je šest golov dosegel Aleks Dušebajev.